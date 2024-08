常盤館は、登山電車で行く温泉施設「雲上の停車場」を2024年8月8日にグランドオープンしました。

常盤館「雲上の停車場」

●施設概要

所在地 :長野県小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館内

営業時間:6:30〜22:30(最終入場 21:30)

外来入場:平日11:00〜16:00

土日祝日11:00〜14:30(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

入場料 :平日1,500円

土日祝日1,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

常盤館は、登山電車で行く温泉施設「雲上の停車場」を2024年8月8日にグランドオープン。

「雲上の停車場」には展望露天風呂「雲の助」、アウトドアサウナ「Sauna SpaceTOJIBA」、新設のカフェ「菱野の森のカフェ&バー時刻表のない待合室」など様々な施設があります。

●夜の雲上の停車場への案内

夜の雲上の停車場への登山電車の乗車は特別な方のみに案内します。

●登山電車

雲上の停車場へは登山電車で移動。

利用者自身で発車ボタンで動かします。

乗車時間90秒ほどの、短い旅を楽しめます。

定員 :6名

高低差:50m

全長 :130m

●展望露天風呂「雲の助」

営業時間:6:30〜9:30 11:00〜22:00(最終入場 21:30)

・男女各1

・石で組み立てた大風呂「いしふろ」

・空とつながる雲の上の露天風呂「そらふろ」

・浅間水系の水のお風呂「みずふろ」

・森の声と風と香りを裸で感じるスペース「ととのい」

展望露天風呂雲の助「そらふろ」

●「菱野の森のカフェ&バー時刻表のない待合室」

営業時間:11:00〜22:30(LO.21:30)

地元のクラフトビール、ハードサイダーなど地元のアルコールはもちろん、地元産の果実のジュースなどノンアルコールドリンクも充実。

フードメニューの提供も開始。

・信州味噌とんこつラーメン

特製豚骨スープに小諸市の山吹味噌を合わせたシンプルな味噌ラーメン

・サウナおやき

「まーぼーサまん」

ピリッとした山椒と豊かな風味が魅力のラム麻婆を包み込んだ新感覚のおやき。

ほおばるとラム肉麻婆の旨味が口の中で広がります。

「るーろーサまん」

煮込まれたジューシーな豚肉に甘辛いタレが染み込んだ逸品。

ほろほろとした肉の食感と深い味わいが、温泉やサウナ後の身体に沁みます。

・ウフフドーナチュ

保存料は無添加で、地元の新鮮な食材もいっぱい使っています。

規格外野菜を使うなど、SDGsにも取り組んでいるこどもにも環境にもやさしい、愛情たっぷりのドーナチュです。

「オールドファッションプレーン」

さっくりとした食感と生地の甘みを堪能できるプレーン味。

夏はアイスドーナチュにしてサクサクいただけます。

「オールドファッション能登塩」

サクッと揚がったオールドファッションに、大粒で甘みが強い能登海洋深層水の塩をかけました。

サウナや温泉の後においしく塩分補給。

菱野の森のカフェ&バー時刻表のない待合室

●登山電車で行くアウトドアサウナ Sauna SpaceTOJIBA

サウナの室内は、温度80℃〜90℃、湿度60%〜70%で、薪ストーブタイプのロウリュをしながらじっくり楽しむ心地よい空間のサウナです。

大自然の中で時間を忘れて長くサウナに入りたい方におすすめのサウナです。

URL :

https://tojiba-sauna.com/

営業時間: 9:00〜21:00

定員 : 6名

2時間予約制

第1部 9:00〜11:00

第2部 11:30〜13:30

第3部 14:00〜16:00

第4部 16:30〜18:30

第5部 19:00〜21:00

料金(雲上の停車場入場料含みます):

平日4,400円 土日祝日4,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 展望露天風呂も!常盤館「雲上の停車場」 appeared first on Dtimes.