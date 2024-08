孤独を抱えた人々と、チャーミングな犬たちの偶然の出会いが奇跡を起こす、とびきり愛おしいハートウォーミングな映画「DOG DAYS 君といつまでも」が、11 月1日「犬の日」に日本公開することが決定した!



【写真】本作のメインキャスト!? フレンチブルドッグのワンダ

韓国映画界で絶大な信頼を得る、ユン・ヨジョンXユ・ヘジンがダブル主演!!



世界的女流建築家ミンソに、「ミナリ」で韓国人俳優として、初のアカデミー賞受賞の国際派女優ユン・ヨジョン。愛犬ワンダだけを心の支えに暮らしている。不動産会社に勤めながら、1階を動物病院「DOG DAYS」に貸し出す犬嫌いの家主・ミンサンに、アクション映画「コンフィデンシャル」シリーズからシリアスな時代劇「梟―フクロウ―」まで、昨今の韓国映画界の大ヒット請負人とも言える演技派俳優ユ・ヘジン。



さらにさまざまな人間模様を描くキャストに、キム・ユンジン(「LOST」シリーズ)、キム・ソヒョン(「ビニールハウス」)、ダニエル・へニー(「私の名前はキム・サムスン」)、イ・ヒョヌ(「ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え」)、タン・ジュンサン(「愛の不時着」)らほか、ミュージカル界トップ俳優であるチョン・ソンファまで、韓国が誇る世代を超えた主役級の演技派俳優たちが、ずらりと揃った。



本作のメインキャスト!? フレンチブルドッグの形に注目! メインビジュアル&本予告解禁!



メインビジュアルには、キャッチコピー「ぼくらの出会いが明日を変える」とともに、人々をつなぐ大切な役割を担うチャーミングなフレンチブルドッグ「ワンダ」の顔型に9人の登場人物たちの、温かい笑顔が溢れるカットがたくさん使用され、感動必須の良質な物語を想起させる。また、本作のメインキャストの3匹の犬たちが愛くるしい。



予告編は、動物病院「DOG DAYS」の様子から始まる。ここには日々、悲喜こもごもの人間と犬たちが集う。家主で犬嫌いのミンサンは、院長のジニョンと毎日口論が絶えない。ある日、有名建築家・ミンソが散歩中に倒れ、愛犬ワンダが行方不明に。ミンサンたちが探している中、ワンダは養子に迎え入れられたばかりの少女・ジユと出会う。犬を介して出会い、心を通わせる人々の日常が、少しずつ動き始める――。キュートな犬たちに釘付けになり、後半にかかる美しい主題歌が巧みに物語を盛り上げていく。



俳優たちに負けず劣らずの魅力満載! 表情豊かなキュートな犬たちにも大注目!



つぶらな瞳でジユを見上げるフレンチブルドッグの「ワンダ」、ミンサンの両手に収まるほど小さいチワワの「車長さん」、コミカルな天然ぶりがかわいいゴールデンレトリバーの「スティング」など、その愛らしさや表情の豊かさには思わず笑みをこぼしてしまう。韓国では、全国民の25%が動物と一緒に生活し、その8割近くが犬だという。動物福祉に対する意識も高まる中で、ともに暮らす人間たちに何ができるのかを映画は描き出している。



登場人物たち、キュートな犬たちに、笑って泣いて、ぐっと心を掴まれる傑作ハートウォーミングストーリーが、いよいよ日本上陸!



「DOG DAYS 君といつまでも」

11月1日(金)新宿ピカデリーほか、全国ロードショー



きっちりした性格のミンサン(ユ・ヘジン)は、動物病院「DOG DAYS」のせいで、自宅周辺に犬の糞が転がっていることが忌々しい。院長ジニョン(キム・ソヒョン)と今日もやり合ったミンサンは、有名建築家ミンソ(ユン・ヨジョン)にたしなめられる。



リゾート開発に関わるミンサンは、ミンソを紹介してもらおうと、ジニョンが助けた保護犬、チワワの「車長さん」を一晩預かることに。ミンソは散歩中に倒れ、フレンチブルドッグの愛犬ワンダを見失う。居合わせた配達員のジヌ(タン・ジュンサン)はワンダ探しを手伝う。



その頃、作曲家ソニョン(チョン・ソンファ)とジョンア(キム・ユンジン)の夫妻に養子に迎えられた少女ジユが、迷い犬と出会う。一方「DOG DAYS」には、ゴールデンレトリバーのスティングが担ぎ込まれる。大慌てで連れてきたのは、恋人スジョンの留守中にスティングを預かるヒョン(イ・ヒョヌ)。そこへスジョンの元彼ダニエル(ダニエル・ヘニー)が現れて…。



犬を介して出会い、心を通わせる人々の日常が、少しずつ動き始める。



出演:ユン・ヨジョン(「ミナリ」)、ユ・ヘジン(「梟―フクロウー」、「コンフィデンシャル」シリーズ)

キム・ユンジン、チョン・ソンファ、キム・ソヒョン、ダニエル・ヘニー、イ・ヒョヌ、タン・ジュンサン、ユン・チェナ

監督:キム・ドクミン

原題:도그데이즈/韓国映画/カラー/シネマスコープ/5.1ch デジタル/120 分/翻訳:小西朋子

提供:楽天 配給:ギャガ 宣伝:ミラクルヴォイス

©2024 CJ ENM Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED



(よろず~ニュース編集部)