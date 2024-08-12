¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·ù¡¹»Ï¤á¤¿GK¡¢¡ÖÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ä
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¥Ü¡¼¥È¡Ë¡¢½ÀÆ»¤Î£´¶¥µ»¤¬¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¤Î£´¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¡¡Áí¼Ò£³£´¡½£²£±ËÌÎ¦
¡Ö¼é¸î¿À¡×¤ØÈôÌöÀÀ¤¦¡¡ËÌÎ¦£³Ç¯¡¦¾®È¨½ÙÍÛÁª¼ê
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¹âÂ®¡¢¤«¤È»×¤¦¤È¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¡½¡½¡£¼êÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¤Ð¤·¤Æ»ß¤á¤â¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ¤®¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£´Ç¯¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÇØ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤«¤é£Ç£Ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö·ù¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â»þ¤Ë²ñ¾ìÃæ¤Î»ëÀþ¤¬¼«Ê¬¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢£±ËÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤ÎÀ³Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ø¼é¸î¿À¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£