モーターヘッドのYouTubeチャンネルが、今週末、英国で開催中のフェスティバル<BLOODSTOCK OPEN AIR 2024>で展示されているレミーの胸像や再現された彼の楽屋、メモラビリアなどを紹介するビデオを公開した。胸像は、フェスティバル初日(8月9日)にメイン・ステージで開かれたセレモニーでお披露目され、バンド・メイトだったフィル・キャンベル(G)により、像の後部にレミーの遺灰が入った小箱が納められた。

