かき氷店「アンカードレ」も！ブルースモービル「アイスクリームフェス」

ブルースモービルは、2024年9月13日(金)〜12月15日(日)の約3ヵ月間で新宿大久保公園を会場に5つの大型グルメイベントを開催。

第1弾は、2024年9月13日(金)〜9月29日(日)の16日間で暑い2024年の夏を吹き飛ばす美味しいアイスクリームが集うイベント「アイスクリームフェス」を初開催します!

第2弾は2024年10月2日(水)〜10月8日(火)の7日間でご当地ラーメンのナンバー1を決定する「第2回日本ご当地ラーメン総選挙」を開催。

第3弾は2024年10月10日(木)〜11月6日(水)の28日間で日本一のつけ麺を決めるイベント「大つけ麺博 つけ麺日本一決定戦」を約10年ぶりに開催。

第4弾は、2024年11月8日(金)〜11月24日(日)の16日間で秋の味覚を一気に堪能できる「芋と栗とかぼちゃのフェス」を初開催。

そして、第5弾は、2024年11月26日(火)〜12月15日(日)の20日間でラーメン業界の最高権威と呼ばれるTRYラーメン大賞を受賞したお店が登場する「TRYラーメン大賞フェス」を開催します。

■第1弾:「アイスクリームフェス」を初開催

秋の到来を感じさせるものの、まだまだ、残暑が残る9月13日(金)から映えるアイスクリームメニューが一堂に会する「アイスクリームフェス」を初開催します!「食べて美味しい!撮って楽しい」メニューの数々で毎日来ても楽しいイベントです!

アイスクリームフェス ロゴ

■開催概要

タイトル : アイスクリームフェス

開催期間 : 1stステージ:2024年9月13日(金)〜9月19日(木)

2ndステージ:2024年9月20日(金)〜9月29日(日)

開催時間 : 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 ※200円(税込)刻みの食券制

会場 : 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

ホームページ :

https://icefes.com

公式X : @icecream_fes

公式Instagram: icecream_fes

企画・運営 : ブルースモービル

■アイスクリームフェス 見どころ

【フォトジェニックな映えメニューが続々登場!】

食べて美味しいのはもちろん!SNSにアップしたくなるメニューの数々が会場に並びます。

例えば…

・3時間待ちの大行列!超人気かき氷店「アンカードレ」のかき氷

・札幌の〆パフェブームを生み出した名店「スイーツバー Melty」のアイスパフェ

・山梨県の超人気ジェラート店「桃農家カフェ ラ・ペスカ」のジェラート

・全国で大人気のリッチなアイスパフェ店「21時にアイス」のパフェ

・自由が丘の人気スイーツスポット「スイーツフォレスト」の超人気メニューが登場!

・Googleレビュー4.4の人気イタリアンレストラン「肉とワインのイタリアンバル ポリマエ」がイベントのために新メニューを開発

などなど!何回来ても!食べても飽きないメニューの数々を用意!

【2024年の夏は暑すぎる!屋外なんて…大丈夫です!大型冷風機完備!】

40度近くまで気温が上がる2024年の夏。

9月に入っても残暑は厳しいと予測されます。

そのため本イベントでは、客席テント内には高さ2メートルの大型冷風機を3台用意し、全力で稼働させる予定です。

涼しい環境でアイスクリームを食べることができます!

【イラストを手がけたのは人気イラストレーターのキューライス氏】

ネコノヒー、スキウサギ、スキネズミなどの人気キャラクターを生み出したイラストレーターのキューライス氏が、イベントのキービジュアルを手がけています。

Xフォロワー数29.2万人、Instagramフォロワー数21.1万人(2024年8月6日時点)という人気イラストレーターの作品で会場を彩り、オリジナルグッズの販売も予定しています。

■第2弾:第2回ご当地ラーメン総選挙を2024年も開催!

全国に100種類以上もあるご当地ラーメンの頂点を決めるイベント『日本ご当地ラーメン総選挙』を2024年も決定!

日本最大級の2大ラーメンイベント「東京ラーメンショー」と「大つけ麺博」がコラボし日本一のご当地ラーメンを決定します!今回はWeb予選を勝ち抜いた9のご当地ラーメンと、2023年に優勝した「酒田ラーメン」を合わせた10のご当地ラーメンが日本一の座をかけて戦います!

果たして!日本一に輝くのは、どのご当地ラーメンなのか??

ご当地ラーメン総選挙 ロゴ

■開催概要

タイトル : 日本ご当地ラーメン総選挙

開催期間 : 2024年10月2日(水)〜10月8日(火)

開催時間 : 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 1杯1,000円(税込) 全店共通食券制

会場 : 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

ホームページ:

https://www.ramenshow.jp/gr/

公式X : @nippon_ramen

企画 : 一般社団法人 日本ラーメン協会

運営 : ブルースモービル

■「日本ご当地ラーメン総選挙」見どころ

【お店ではなく“ご当地ラーメン”の戦い】

今回のイベントは、お店の名前ではなく「ご当地ラーメンの名前」でのバトル!店舗単位、ご当地ラーメンの組合(グループ)単位でもエントリーは可能となりますが…決勝に進んだ場合は、“ご当地ラーメンを背負う代表戦”となります!自らの地元を背負い戦うことから、絶対に負けられない!真剣勝負です。

【激しいWeb予選を通過したファイナリスト10店舗は超ハイレベル】

激しい予選を通過し、ご当地ラーメンを背負い本戦が行われる東京へ上京してくる…そんなお店達は一切、手を抜くことができない本気の体制で挑んできます。

ここで起きることは…本当に美味しいご当地ラーメンを10種類食べることができる!ということです!予選で敗退した地域の仲間の想いも背負い大都会東京で本戦に挑みます!

【ファイナリストご当地ラーメン】

(1) 甲州地どりラーメン(山梨県:Team KOSYUJIDORI)

(2) 函館ラーメン(北海道:函館真昆布 新選組! らぁめんめんきち)

(3) 白河ラーメン(福島県:火風鼎)

(4) 加賀味噌ラーメン(石川県:金沢加賀味噌友会)

(5) 長岡生姜ラーメン(新潟県:新潟拉麺協同組合)

(6) 佐野ラーメン(栃木県:佐野らーめん会)

(7) 博多ラーメン(福岡県:博多豚骨のぼせもん)

(8) やまなし源水ラーメン(山梨県:山梨ご当地ラーメン協会)

(9) 札幌ラーメン(北海道:札幌ラーメン直伝屋)

(10) 前回優勝:酒田ラーメン(山形県:酒田のラーメンを考える会)

【来場者の1票が日本一を決める!参加型の食フェス!】

お客様は1杯を手にした瞬間から審査員です!

自らの手でご当地ラーメンの日本一を選ぶ戦いに参加ができるのです!

自分が推したあの味は…日本一になることができるのか?

【日本一になる為には…売上げだけではダメ!】

「ご当地ラーメン日本一」になる為には、売上げ杯数だけではなれません!

提供杯数を高める工夫などで勝敗が決まることが無いように「投票コインの得票数」を売上杯数で割り、偏差値を出して勝敗を決定します!ラーメン1杯につき1枚の投票コインでリアル投票。

投票所には該当無しの箱も用意します。

■第3弾:日本一のつけ麺を決める戦い!大つけ麺博 つけ麺日本一決定戦

約10年ぶりにつけ麺の日本一を決める戦いを開催!

前回、優勝した「中華蕎麦とみ田」は日本一の称号を手にし、その知名度は全国的なものになりました。

あれから約10年。

今回はどのお店が日本一の称号を手にすることができるのか?今回もレジェンド店舗から新進気鋭の店舗まで、本戦で火花を散らします!

大つけ麺博 ロゴ

■開催概要

タイトル : 大つけ麺博 つけ麺日本一決定戦

開催期間 : 第1陣:2024年10月10日(木)〜16日(水)

第2陣:2024年10月17日(木)〜23日(水)

第3陣:2024年10月24日(木)〜30日(水)

第4陣:2024年10月31日(木)〜11月6日(水)

開催時間 : 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 1杯1,000円(税込) 全店共通食券制

会場 : 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

ホームページ :

https://dai-tsukemen-haku.com

公式X : @daitsukemenhaku

公式Instagram: daitsukemenhaku

企画・運営 : ブルースモービル

■「大つけ麺博 つけ麺日本一決定戦」見どころ

【新たな王者が今後のスターになる!?】

ラーメンのイベント、書籍、番組は数あれど…日本一の称号を手にできるのは今回のイベントが唯一です。

勝てば人生が変わる!一気にスターダムへと駆け上がるチャンスなのです!しかも、10年ぶりに開催されることからラーメン業界の勢力図が変わる可能性も!それだけ、本戦に出場するお店は本気で美味しいつけ麺を作って戦いに挑みます!

【つけ麺だけで開催することも10年ぶり】

近年は大つけ麺博という名前ながら、ラーメンも提供していた本イベント。

今回は原点回帰し、全てのメニューがつけ麺となっています。

実は麺を違うお店のつけダレに付けてみたりと…様々な楽しみ方も有るのがつけ麺だけでの開催のメリットです!

【Web予選を勝ち抜いた本戦出場店舗】

予選通過順位

1位 特級鶏蕎麦 龍介

2位 YOKOKURA STOREHOUSE

3位 ハイマウント

4位 竹末食堂

5位 つけ麺 和

6位 特濃のどぐろつけ麺 smile

7位 清麺 常藤

8位 麺屋 つけ麺 太輔

9位 麺堂イズム

10位 自家製中華そば 麺の虜

11位 博多ラーメン でぶちゃん

12位 麺屋 愛心 TOKYO

13位 煮干そば 平八

14位 麺屋 どんく

15位 RAMEN VILLAGE CAFE

16位 夢を語れ

17位 くり山

18位 俺の生きる道

19位 麺屋音

20位 横浜家系ラーメン 大津家

21位 元祖肉玉そば越智

22位 亀戸煮干中華蕎麦 つきひ

23位 頑者 本店

24位 豆天狗

25位 wacca

26位 麺屋 中川曾

27位 衝青天

28位 宝来軒 総本店

29位 気むずかし家

30位 鬼そば藤谷

31位 二代目五衛門

32位 麺堂稲葉

33位 小麦と肉 桃の木

34位 KUCHE

35位 麺家 鶏処

36位 あはれ

37位 らぁ麺しろがね

38位 焼き干し中華そば澪つくし

39位 ラーメンししょう

40位 Zweiter Laden

【出店スケジュール】

<第1陣:2024年10月10日(木)〜16日(水)>

・YOKOKURA STOREHOUSE

・つけ麺 和

・自家製中華そば 麺の虜

・夢を語れ

・横浜家系ラーメン 大津家

・麺屋 中川會

・KUCHE

・麺家 鶏処

・らぁ麺しろがね

・ラーメンししょう

<第2陣:2024年10月17日(木)〜23日(水)>

・竹末食堂

・特濃のどぐろつけ麺 smile

・麺屋 つけ麺 太輔

・麺堂イズム

・くり山

・俺の生きる道

・元祖 肉玉そば 越智

・豆天狗

・衝青天

・Zweiter Laden

<第3陣:2024年10月24日(木)〜30日(水)>

・ハイマウント

・清麺 常藤

・煮干しそば 平八

・麺屋 どんく

・RAMEN VILLAGE CAFE

・wacca

・亀戸煮干中華蕎麦 つきひ

・気むずかし家

・鬼そば藤谷

・焼き干し中華そば澪つくし

<第4陣:2024年10月31日(木)〜11月6日(水)>

・特級鶏蕎麦龍介

・博多ラーメン でぶちゃん

・麺屋 愛心 TOKYO

・麺屋音

・頑者 本店

・宝来軒 総本店

・二代目五衛門

・麺堂 稲葉

・小麦と肉 桃の木

・あはれ

■第4弾:秋の味覚を一気に堪能!「芋と栗とかぼちゃのフェス」初開催

さつまいも、栗、かぼちゃといった秋の味覚が一気堪能できる食フェスを初開催します!栗ご飯といった主食から、かぼちゃプリン、モンブランといったスイーツまで!食欲の秋にピッタリのイベントです。

芋と栗とかぼちゃのフェス ロゴ

■開催概要

タイトル : 芋と栗とかぼちゃのフェス

開催期間 : 1stステージ:2024年11月8日(金)〜11月14日(木)

2ndステージ:2024年11月15日(金)〜11月24日(日)

開催時間 : 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 200円(税込)刻みの食券制

会場 : 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

ホームページ :

https://ikkfes.com

公式X : @ikkfes

公式Instagram: ikkfes

企画・運営 : ブルースモービル

■第5弾

業界最高権威 Tokyo Ramen of the Year 25周年記念

TRYラーメン大賞フェス2024 開催

ラーメン業界最高権威といわれる「TRYラーメン大賞」が25周年を記念してラーメンフェスを開催します。

日本のラーメン界で最も歴史あるアワードとして、旨いラーメンを発掘し続けてきた「TRYラーメン大賞」の受賞店が大久保公園に集結。

ラーメンフリークやグルメ好きの方々には至福のグルメイベントとなります。

最高権威が認めた名店の味を一挙に楽しめます。

TRYラーメン大賞フェス ロゴ

■開催概要

タイトル: TRYラーメン大賞フェス2024

開催期間: 2024年11月26日(火)〜12月15日(日)

開催時間: 11:00〜21:00

料金 : 入場無料 1杯1,000円(税込) 全店共通食券制

会場 : 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

主催 : ブルースモービル

協力 : 講談社、講談社ビーシー

【TRYラーメン大賞とは】

「TRYラーメン大賞」は、講談社が発行する情報誌で発表される、業界最高と呼ばれるラーメンアワード。

またTRYとは「Tokyo Ramen of the Year」の略称。

「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」の呼びかけに、2000年に情報誌『TOKYO★1週間』(現在は休刊)誌上にて、味のジャンルごとにラーメン店のランキングを発表。

2010年の『TOKYO★1週間』の休刊を機にMOOKとして独立し企画を継続して、毎年秋にランキングを発表。

2024年で25年目を迎える。

審査対象は、東京をはじめ神奈川・千葉・埼玉の一都三県にあるラーメン専門店で、中華料理店などは除く。

『TRYラーメン大賞全国版』も刊行し、日本全国の選りすぐりのラーメン店を紹介。

