¥¹¥Ý¥¯¥é4°Ì¡¦¿¹½©ºÌ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¥¼¥íÅÀ¤¬ÇÈÌæ¡ª ±Ñ»æ¤Ï¡ÈÀßÄê¡É¤òµ¿Ìä»ë¡Ö²¿¤é¤«¤Î±¢ËÅ¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤Þ¤Ç¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¥Ü¥ë¥À¡¼¤Ç¿¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿ÊÉ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images
¡¡¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡ÈÊÉ¡É¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»ÒÊ£¹ç¤Î·è¾¡¤À¡£4°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¿¹½©ºÌ¡Ê¤â¤ê¡¦¤¢¤¤¡Ë¤Ï¡¢Á°È¾¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¤Ç4¤Ä¤Î²ÝÂê¤Î¤¦¤Á´°ÅÐ¤¬1¤Ä¤À¤±¤ÈÄËº¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥¹¡£Âç²ñÂ¦¤Î¥ë¡¼¥ÈÀßÄê¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¿ÈÄ¹ÆÏ¤«¤º¡¢ÄËº¨¤Î0ÅÀ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°½÷»Ò¡¦¿¹½©ºÌ¤Ø¤Î¡ÈÊÉ¡É¤Ë±Ñ»æ¤âµ¿Ìä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ø¤¤¤¸¤á¡Ù¤È¼çÄ¥¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¤È¤ê¤ï¤±º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè1²ÝÂê¤À¡£¿¹¤Ï154¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢ÊÉ¤ò¶î¤±¾å¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥É¤Ë¤µ¤¨¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Íî²¼¡£À©¸Â»þ´ÖÃæ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º0ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»Ãæ¤ËËÜ¿Í¤¬¼ó¤ò·¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÀ¤é¤«¤Ë¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ÈÀßÄê¤Ë³¤³°¤«¤é¤âÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢º£¤âÍ¾ÇÈ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¡ØThe Sun¡Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ï»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢µ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ÎÂç²ñÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÈÔ²ó¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤éÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥À¡¼¤ÏÄËº¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Îµ»ÎÌ¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»æ¤Ï±Ñ¹ñÆâ¤ÎX¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¡×¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¡Ö¥ë¡¼¥È¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬¥â¥ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¿Í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤ò¡Ö¶¥µ»ÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥â¥ê¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤Î¤À¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¡¢²¿¤é¤«¤Î±¢ËÅ¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¸åÈ¾¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÏÁ´ÂÎºÇ¹â¤Î96.1ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¿¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼å´§Æó½½ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÀ¸¤¸¤¿ÉÔÍø¤ËÈ¿È¯¤Ï¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]