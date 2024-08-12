°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÂçÂÇ·â¡ÄÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¹üÀÞÎ¥Ã¦·èÄê¤ËÃ«Âô»á¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¢¡ º¸¼ê¼ó¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãù¶â¤âºÆ¤Ó10¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Åêµå¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤âÃæÆüÀèÈ¯¤ÎÂçÌîÍºÂç¤«¤é3²ó¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¡¢5²ó¤Ë¤Ï´Ý²Â¹À¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È²ÃÅÀ¤·»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£9²ó¤Ë¤âÄ¹Ìîµ×µÁ¤ÎÂåÂÇºö¤¬¥Ï¥Þ¤ê3ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤Ï¿ûÌî¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Þ¤ÇÂ³Åê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÂçÀª¤¬ÍÞ¤¨2ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¹¤®¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£5²ó°ì»à¤«¤é¡¢ÃæÆü¤Î7ÈÖÂÇ¼Ô¡¦ÌÚ²¼ÂóºÈ¤ÎÊü¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈô¤Ö¤È¡¢¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Á°¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥°¥é¥Ö¤òÃå¤±¤¿º¸¼ê¤¬¿Í¹©¼Ç¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¼ê¼ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ìÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ìº¸¼ê¼ó¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö.294¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó8ËÜ¡¢30ÂÇÅÀ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤òÉü½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤Èµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¹¤®¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç·ê¤òËä¤á¤ëÂ¾¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÀè¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¹çÎ®¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãù¶â¤âºÆ¤Ó10¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Åêµå¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤âÃæÆüÀèÈ¯¤ÎÂçÌîÍºÂç¤«¤é3²ó¤Ë¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¡¢5²ó¤Ë¤Ï´Ý²Â¹À¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È²ÃÅÀ¤·»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£9²ó¤Ë¤âÄ¹Ìîµ×µÁ¤ÎÂåÂÇºö¤¬¥Ï¥Þ¤ê3ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤Ï¿ûÌî¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Þ¤ÇÂ³Åê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÂçÀª¤¬ÍÞ¤¨2ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ìº¸¼ê¼ó¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö.294¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó8ËÜ¡¢30ÂÇÅÀ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤òÉü½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤Èµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¹¤®¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç·ê¤òËä¤á¤ëÂ¾¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÀè¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¹çÎ®¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù