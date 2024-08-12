¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×¤Î11¾¡ÌÜ¡ª Ã«Âô»á¡Ö½øÈ×¤«¤éÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾Î»¿
¢¡ ¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥«¡¼¥É½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤·¡¢Ãù¶â¤òºÆ¤Ó10¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«12µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï8²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤â¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Ê¤µ¤»¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢´°Éõ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éºÙÀîÀ®Ìé¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¡¢Â¼¾¾³«¿Í¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¿ë¤Ë¼ºÅÀ¡£2ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÀª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢3¡Ý1¤Çµð¿Í¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¿ûÌî¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅêµå½Ñ¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ï¾®ÎÓ¡ÊÀ¿»Ê¡Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÈó¾ï¤ËÉý¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£½øÈ×¤«¤éÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È½÷Ë¼Ìò¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤Þ¤¿19¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿ÂçÀª¤Ë¤Ï¡Ö158¥¥í¤ÎÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Î ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¡ÊÃæÆüÂÇÀþ¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥ê¥ì¡¼¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿µð¿Í¡£¼ó°Ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¤¥²¡¼¥àÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡µð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥«¡¼¥É½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤·¡¢Ãù¶â¤òºÆ¤Ó10¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«12µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï8²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤â¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Ê¤µ¤»¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢´°Éõ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éºÙÀîÀ®Ìé¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¡¢Â¼¾¾³«¿Í¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¿ë¤Ë¼ºÅÀ¡£2ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÀª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢3¡Ý1¤Çµð¿Í¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿19¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿ÂçÀª¤Ë¤Ï¡Ö158¥¥í¤ÎÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Î ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¡ÊÃæÆüÂÇÀþ¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥ê¥ì¡¼¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿µð¿Í¡£¼ó°Ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¤¥²¡¼¥àÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù