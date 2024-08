「我々は絶滅戦争に突入するだろう」…米軍が捕獲した日本兵の日記に書かれていた「真実」

敵という〈鏡〉に映しだされた赤裸々な真実。

日本軍というと、空疎な精神論ばかりを振り回したり、兵士たちを「玉砕」させた組織というイメージがあります。しかし日本軍=玉砕というイメージにとらわれると、なぜ戦争があれだけ長引いたのかという問いへの答えはむしろ見えづらくなってしまうおそれがあります。

本記事では、〈米軍が日本軍を「三流の兵隊」呼ばわりした理由…米軍が日本兵捕虜から得ていた情報​〉にひきつづき、日本兵の日記から、対米戦下の日本兵の士気、意識についてくわしくみていきます。​

※本記事は一ノ瀬俊也『日本軍と日本兵 米軍報告書は語る』から抜粋・編集したものです。

日本兵の日記を読んでみた

米軍は戦場に遺棄された日本兵の日記を捕獲して解読、彼らの士気を探ってはIB(Intelligence Bulletin『情報公報』米陸軍軍事情報部が1942〜46年まで部内向けに毎月出していた戦訓広報誌)で自軍将兵に報じていた。対米戦下の日本兵の士気、意識とはいかなるものだったのだろうか。

IB1943年2月号「日記からの引用」には、おそらくガダルカナル島で捕獲した日本兵の日記が引用されている。この兵士は「9月29日──この日を待っていたかのように、敵機が円を描いて機銃掃射の的を探し始めた。とても恐ろしく、将兵は何もできなかった。機銃掃射は一日に6、7回やって来て我々は明らかに怯えていた。我々は29日の夕暮れを待っていた。この日が最後の総攻撃である。最初こそ、奇襲により敵の駐機所まで接近できたが、反撃は猛烈であった」と優勢な敵機に叩かれて士気の下がった現状を悔しく思うとともに、「擲弾筒は敵を震駭させるのにもっとも有効である。

しかし、射程がわずか250メートル〔約275ヤード〕に過ぎず、使う機会がほとんどないという欠点がある」と書いていた。この兵士は銃剣でも小銃でもなく擲弾筒こそをもっとも有効な「対米戦用兵器」と見なしていたのである。

また、「敵〔米軍〕の偽装は実に有効である。敵を発見するのは困難で予想だにしない犠牲が出た。500メートル〔約550ヤード〕以上では偽装は判別できないので細心の注意が必要だ。偽装に対する訓練も必要だ」とあり、日本軍もまた米軍陣地の偽装を見抜けず苦戦していたこと、つまり偽装は日本軍の専売特許ではなかったことが読みとれる。

先に米軍が日本兵を「l」と「r」の発音で識別しようとした話を紹介したが、彼らは近づく日本兵に日本語で話しかけることでも敵味方を区別していた。日記には「斥候は敵〔米軍〕の射撃に引き返してはならない。斥候の中には敵の話し声が聞こえるまで陣地に潜入し、結局誰何され撃たれても自分を保ち任務を遂行した者もある。敵には日本語を解する者もいる。「ダレカ?(そこを行くのは誰だ?)」の声に騙されてはならない」とある。

空襲により落ちる士気

米軍は捕獲した日本兵たちの日記から「日本兵は我々の兵器、特に爆撃機をかなり恐れており、これで彼らの士気を動揺させうること」を読みとった(IB1943年1月号「個々の兵士」)。確かに手も足も出ないまま一方的に爆撃されるのは怖かっただろう。

この記事に引用された日本兵の日記には「我が対空砲火に効果がないため、敵(米国飛行機)が旋回しては重要地点に爆弾を投下する。我々は小銃しか持っていないので、唯一できるのはその場から逃げることだけだ。飛行機をみて逃げるとは、軍人らしくもない」、「数発の爆弾が落とされた。爆撃はほとんど被害はないにもかかわらず、非常に恐ろしい。人としての不安な心を思い返しただけでも恐ろしくなる。労務者たちは警報が鳴り響くと同時に蜘蛛の子を散らすように逃げ去ってしまう。兵士も敵の飛行機を見たら内心では逃げたいのは間違いない。高級将校も、誰よりも先に逃げるだろう」といった嘆きの声が並んでおり、航空戦力の劣勢こそがもっとも日本兵の士気を低下させたことがわかる。

とはいえ、IB1944年6月号「日本兵の士気と特性」に出てくるある日本軍中尉のように、

我々は空軍について、米独より要するに一世紀遅れていた。ニューギニアの戦いで我々は空軍の価値を第一に認識した。平和な故郷で暮らしている人々は中国における我が空軍の優越について語っていた。実に子供じみた会話であった。ロッキードやノースアメリカン、もしくは50〜60機の爆撃機編隊による連続爆撃を受けずして、空軍の重要性を真に理解することは不可能だろう。この戦争は補給戦であることもわかった。船舶輸送が勝敗の鍵を握っている。通常の補給線を維持するだけでも空軍が重要となる。ああ、空軍さえあれば! 兵卒ですら同じ意見をいっている。

と航空戦力の劣勢が自軍の劣勢に直結していることを認めつつも、続けて「米軍と豪軍はどうか? 彼らが自慢してよいのは物質力だけだ。みているがいい! 我々は絶滅戦争(a war of annihilation)に突入するだろう。全陸軍の将校と兵がこの思いで米豪軍を皆殺しにする欲求をかき立てている」と語り、改めて闘志を燃やす者もいた。

彼にとってこの戦争はまさしく「絶滅戦争」であった。日本軍のなかには確かにこうした烈々たる戦争観、敵愾心を抱きながら対米戦を戦っていた者もいたのだが、それがすべてだったと断じるのは米軍側の分析をみる限り難しい。

規律の乱れ

多くの日本兵は負け戦が込んでくると、米軍側に奔らないまでも士気をひどく低下させ、各種の犯罪も多発した。IB1943年6月号「日本軍についての解説──その文書から」は「ニューギニアのある地域における日本軍の軍紀は、完璧にはほど遠い状態だった」と断じ、その理由として、ある日本軍の小冊子に「作戦中、軍紀にふれる犯罪が多数発生した。精神力の弛緩と気力不足のためである。軍紀にふれる犯罪は以下のもの。略奪・強姦(もっとも多い)、住居侵入(次に多い)、命令違反(多くは酒に酔って)、軍装備品の破壊、脱走、立入禁止区域への侵入、無許可の歩哨位置離脱、秘密文書の紛失、特に暗号書」と書いてあったことを挙げている。

またIB1943年4月号「日本軍についての解説──その文書から」が「1942年9月11日、ニューギニアのある日本軍司令官が発した指示の要約」として「嫌な事は忘れ、よい事だけを覚えておくように努めよ。ヒステリー女と同じようにくよくよしても無駄だ。我々は皆食糧不足でやせ細っているが、乗船時にやつれた表情を見せてはならない。「武士は食わねど高楊枝」というではないか。[解説・彼はあまりに自尊心が強いので、食物不足に苦しんでいることを認められない]。これは、現在でも見習うべきことだ」との一文を載せたのも、日本軍が負け戦という現実を精神論で克服ないし糊塗しようとしたことの現れだろう。

同じ記事に、42年12月1日ニューギニアのある日本軍司令官が出した「会報」が引用されている。そこでは、

我が部隊の一部は昨日(30日)、敵が固定無線通信所の地域に侵入したので退却したとの報告を受けた。分遣隊の全憲兵が徹底的に調査中である。

命令もないのに守備地を離れる者は陸軍刑法に照らして厳重に処罰、もしくはその場で処刑されることを忘れるな。容赦はしない。軍紀を振作し勝利の基礎を固めるため、逃亡者は厳しく処罰する。

銃や刀のない者は、銃剣を棒に結びつけよ。銃剣もない者は木槍を常時携帯せよ。銃剣のみで、何の武器も持たず歩いている者がある。各自すぐに槍を用意して、まさに突撃せんとしつつある部隊のごとく準備を万全にせよ。患者にも準備させよ。

と、士気の低下や多発する逃亡に重罰で対処しようとした日本軍の姿が浮き彫りにされている。今日、我々の抱く日本陸軍イメージが「ファナティック」とされているのはこうした精神論の跋扈をうけてのことであり、それはけっして間違ってはいない。

ただ、日本軍将校たちは空虚な精神論のみで兵の士気を鼓舞しようとしたのでもない。

IB1944年6月号「日本兵の士気と特性」は「ブーゲンビル島タロキナにおける対米総反撃の直前、日本軍将校たちは部下の士気を高めるべく、部下に米軍の戦線内にはもし手に入れば三年間は持つほどの糧食と煙草があると言った」し、「将校たちはその他の機会にも同じ目的でこの種の発言をしている」と報じている。将校たちは食べ物=実利で釣ることによっても、部下たちの戦意を何とか奮い立たせようとしていたのだ。

しかしこのブーゲンビル島の日本軍守備隊は精神論を行き着くところまで行かせてしまい、なんとも奇矯な行動をとるに至った。IB1944年9月号「(短報)ヤルゾ!(Yaruzo!)」によると、同島トロキナにいた日本軍司令官は戦意の低下を防ぐため、次のような奇妙な命令を出した。おそらく捕虜の証言だろう。

米軍撃滅のため、朝夕の点呼時に次の訓練を行うことにする。

1 眼を閉じ、片方または両方の拳を握りしめて振り上げ、「チクショー!(Damned animal !)」と叫ぶ。そうすればヤンキーどもも怯えるだろう。

2 続いて上級将校が「ヤルゾー!(Let’s do it !)」と叫び、部下が「ヤリマス!(We will do it !)」と唱和する。

3 最後に、将校が刀を右手に握り、決然たる袈裟斬りの構えを取る。刀を振り下ろし「センニンキリ!(Kill a thousand men !)」と叫ぶ。

「チクショー!」と絶叫する将校たちは真剣だったのか、上から言われて渋々やっていたのか。部下はそれをどうみていたのか。何とも戯画的な帝国陸軍末期の姿であった。

