¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Áá¤á¾¡Éé¼ê¼Â¤é¤ºº£µ¨£±£·ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡Ö°¡Ï¡¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îº£Æü¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡×¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£°¹Åç¡×¡Ê£±£±Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¹Åç¤¬Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï»Í²ó£²»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÈ¯¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤ëÀÑ¶Ëºö¤â¼Â¤é¤º¡¢º£µ¨£±£·ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¶åÎ¤¤Ï£³²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ºå¿ÀÀï¤Ë¤Ï£²£°£²£²Ç¯£µ·î£±£±Æü¤Ç¤ÎÇòÀ±°Ê¹ß¡¢£±£°Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Î£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£±£²Æü¤«¤é¤Ï£¹Ï¢ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë£Ä£å£Î£ÁÀï¡£ËÜµòÃÏ¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Î°ìÈÖº¸Ã¼¤Ë¤¤¤¿¶åÎ¤¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êµö¤·¤¿£²ÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤¬½ä¤Ã¤¿»Í²ó¤ËÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«ÀÕ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿©¤é¤Ã¤¿ÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤¬Î®¤ì¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£½é²ó¡¢£±»à»°ÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¤¢¤Ã¤µ¤êÀè¼ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»³¤Ë¤Ï½éµå¤ÎÉâ¤¤¤¿Ä¾µå¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤¬£²Ï¢¾¡¤·¤¿Ãæ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¡¢»°²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢»Í²ó¤Ï¹¶·â¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°¡Ï¡¤Îº£Æü¤Î¾õÂÖ¡¢¤Þ¤¿¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îº£Æü¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÁá¤á¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¶åÎ¤¤Ïºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨£³ÀïÁ´ÇÔ¡¢£²£²Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é£±£°Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤Î£µÏ¢ÇÔ¤È¡¢Éé¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¦ÏÓ¤Î¶»Ãæ¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¶åÎ¤ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ë·¹¤¤¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤â¡¢ºå¿À¡¦¹â¶¶¤ÎÁ°¤ËËÜÎÝ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£»Í²ó¤ÏÅ¨¼º¤Ê¤É¤«¤é£²»àËþÎÝ¤È¹¶¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶åÎ¤¤ÎÂÇ½ç¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÐ¸¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±·³ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡ÖÁê¼êÅê¼ê¤â£±£°£°µå¤°¤é¤¤¤ÇÂå¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¶¯ÎÏ¡£µÙÍÜ½½Ê¬¤ÇÍè¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¡Ø¤¢¤È²¿²ó¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¾å¤ÇÂåÂÇ¡¢¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·°æ´ÆÆÄ¡£Áá¤á¤Ë¾¡Éé¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤«¤é¤ÏÁê¼ê¤Î·ÑÅê¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢º£µ¨£±£·ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¹â¶¶¤ÎÅêµå¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢Ä«»³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öµå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬Äã¤¤¤±¤Éµå»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤è¤ê¤âÂ®¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Îºå¿À¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡££±£²Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç£Ä£å£Î£Á£³Ï¢Àï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££¹Ï¢Àï¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£
¡¡¢¡ºå¿ÀÀï¤Ï£±£°»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡¡¶åÎ¤¤Ïº£µ¨¡¢ºå¿ÀÀï¤Ë£³»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£³ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤â£µ»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£²ÇÔ¡££²£²Ç¯£µ·î£±£±Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºå¿ÀÀï¤Ï£±£°»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£