10·î¤«¤é¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤¬³È½¼¡ª²ÃÆ£°¾»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¡ÖÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤â¶â³Û¤â¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿À©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
8·î11Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ±þ±ç¡ª »ùÆ¸¼êÅö¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ë²ÃÆ£°¾»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éÀ©ÅÙ²þÀµ¤È¤Ê¤ë¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò°é¤Æ¤ò¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤ËÃíÌÜ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2023Ç¯¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ç¡¢1¿Í¤Î½÷À¤¬»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë½ÐÀ¸Î¨¡Ê¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ë¤Ï1.20¤È¤Ê¤ê¡¢1947Ç¯¤ËÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï0.99¤È1¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤º§²½¤äÈÕº§²½¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1972Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢À©ÅÙÁÏÀßÅö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤È»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÀßÅö»þ¤ÏÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¼êÅö¤Î¶â³Û¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê·î3,000±ß¡¢»Ùµë´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5ºÐÌ¤Ëþ¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢1974Ç¯¤Ë¤Ï¡ÈÃæ³Ø¹»½¤Î»Á°¤Þ¤Ç¡É¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Â¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡»ùÆ¸¼êÅö¤Î²þÀµ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤½¤Î¸å¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ÅÙ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤äÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¡¢¶â³Û¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤¬¿Ê¤ß¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çË¡Åù²þÀµ°Æ¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤«¤é»ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤Î°ìÉô¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ò¡È¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤ÎÅÀ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀ¤òÄ¶¤¨¤¿Êý¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·îÊ¬¤«¤é¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î½êÆÀ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Î³ÈÂç¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÃæ³Ø¹»½¤Î»¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÈµÁÌ³¶µ°é¤ò½¤Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ï¡È¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡É¤¬»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¡È¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È18ºÐ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¡É¤Î»Ò¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÆ£Âç¿Ã¡£²þÀµ¸å¤Ï¡¢0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤¬·î³Û1Ëü5,000±ß¡¢3ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï·î³Û1Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÖÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¡×
½¾Íè¤ÏÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤¬·î³Û1Ëü5,000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·îÊ¬¤«¤éÇÜÁý¤·¤Æ·î3Ëü±ß¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡Ö»Ùµë²ó¿ô¤ÎÊÑ¹¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï4¥õ·îÊ¬¤º¤ÄÇ¯3²ó¤Î»Ùµë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï³Ö·î¡Ê¶ö¿ô·î¡Ë¤ÇÇ¯6²ó¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö¤³¤Î»ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯10·îÊ¬¤«¤é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï12·î¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¸½ºß¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ß¤ò»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼êÂ³¤¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î¥Ú¡¼¥¸ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙËö¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯10·îÊ¬¤«¤é¤Î¶â³Û¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö10·î¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤¬³È½¼¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤â¶â³Û¤â¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿À©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡È»ùÆ¸¼êÅö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¤·¡¢2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤¬¡È¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¡ª »ùÆ¸¼êÅö¡É¤È½ñ¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿ù±º¤â¡È»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î11ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î19Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
8·î11Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ±þ±ç¡ª »ùÆ¸¼êÅö¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ë²ÃÆ£°¾»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éÀ©ÅÙ²þÀµ¤È¤Ê¤ë¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢²ÃÆ£°¾»ÒÂç¿Ã¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
¢¡»Ò°é¤Æ¤ò¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤ËÃíÌÜ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2023Ç¯¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ç¡¢1¿Í¤Î½÷À¤¬»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë½ÐÀ¸Î¨¡Ê¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ë¤Ï1.20¤È¤Ê¤ê¡¢1947Ç¯¤ËÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï0.99¤È1¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤º§²½¤äÈÕº§²½¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1972Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢À©ÅÙÁÏÀßÅö½é¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤È»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÀßÅö»þ¤ÏÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¼êÅö¤Î¶â³Û¤Ï°ì¿Í¤¢¤¿¤ê·î3,000±ß¡¢»Ùµë´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5ºÐÌ¤Ëþ¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢1974Ç¯¤Ë¤Ï¡ÈÃæ³Ø¹»½¤Î»Á°¤Þ¤Ç¡É¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Â¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡»ùÆ¸¼êÅö¤Î²þÀµ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤½¤Î¸å¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ÅÙ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤äÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¡¢¶â³Û¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤¬¿Ê¤ß¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çË¡Åù²þÀµ°Æ¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤«¤é»ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤Î°ìÉô¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ò¡È¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤ÎÅÀ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀ¤òÄ¶¤¨¤¿Êý¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·îÊ¬¤«¤é¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î½êÆÀ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ö»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Î³ÈÂç¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÃæ³Ø¹»½¤Î»¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÈµÁÌ³¶µ°é¤ò½¤Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ï¡È¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡É¤¬»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¡È¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È18ºÐ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¡É¤Î»Ò¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÃÆ£Âç¿Ã¡£²þÀµ¸å¤Ï¡¢0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤¬·î³Û1Ëü5,000±ß¡¢3ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï·î³Û1Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÖÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ù±ç¤Î½¼¼Â¡×
½¾Íè¤ÏÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤¬·î³Û1Ëü5,000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·îÊ¬¤«¤éÇÜÁý¤·¤Æ·î3Ëü±ß¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡Ö»Ùµë²ó¿ô¤ÎÊÑ¹¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï4¥õ·îÊ¬¤º¤ÄÇ¯3²ó¤Î»Ùµë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï³Ö·î¡Ê¶ö¿ô·î¡Ë¤ÇÇ¯6²ó¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö¤³¤Î»ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯10·îÊ¬¤«¤é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï12·î¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¸½ºß¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ß¤ò»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼êÂ³¤¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î¥Ú¡¼¥¸ https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙËö¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯10·îÊ¬¤«¤é¤Î¶â³Û¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë²ÃÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö10·î¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤¬³È½¼¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤â¶â³Û¤â¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿À©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡È»ùÆ¸¼êÅö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¤·¡¢2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤¬¡È¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¡ª »ùÆ¸¼êÅö¡É¤È½ñ¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿ù±º¤â¡È»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
----------------------------------------------------
8·î11ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11383
Ä°¼è´ü¸Â 2024Ç¯8·î19Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/