テレビ東京ではきょう12日、出川哲朗がMCを務める人気シリーズ『今夜決定!本当に似てる昭和平成令和歌まねランキング』(20:00〜)を放送する。『今夜決定!本当に似てる昭和平成令和歌まねランキング』“歌ものまね”に特化した今回の放送には、音楽のプロが選んだ珠玉の歌まね自慢25組が一挙集結!名だたるものまねタレントをはじめ、10人のシングルファーザーや現職サラリーマン、高校生に中学生まで、幅広い世代の様々な経歴を持つ歌まね自慢たちが、昭和・平成・令和それぞれの時代を彩る名曲を全力で歌い上げる。

そして、歌まねが本当に似ているのかを決めるのは、音楽好きなスタジオ観覧者100名!20代・30代・40代・50代・60代の5世代(各20名・計100名)の観覧者。審査員として生歌唱を“リアルガチ採点”し、一番似てる歌ものまねを今夜、この場で決定する。スタジオゲストには中田喜子、新妻聖子、飯尾和樹(ずん)、本田望結、神奈月、原口あきまさ、ミラクルひかるに加えて、タモリに扮したジョニー志村が登場。そして、番組の進行役には中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)がシリーズ初登場する。○出演者、歌唱曲【たむたむ】愛燦燦/美空ひばり【福島こうじ】見上げてごらん夜の星を/坂本九【坂本冬休み】雨の慕情/八代亜紀【王添翼】時の流れに身をまかせ/テレサ・テン【SINON】イエスタデイ・ワンス・モア/カーペンターズ【ひまり。】晩餐歌/tuki.【中島みゅーん】卒業/斉藤由貴【藤川なお美】ブルー・ライト・ヨコハマ/いしだあゆみ【フッキー】神田川/南こうせつ【ゆうや裕夜】真夏の夜の夢/松任谷由実【永真】時間よ止まれ/矢沢永吉【よよよちゃん】元気を出して/竹内まりや【赤澤駿一郎】メロディ/玉置浩二【岩口和暖】アイノカタチ/MISIA【猪俣優也】いとしのエリー/サザンオールスターズ【関真美】HANABI/Mr.Children【翔子】熱くなれ/大黒摩季【SARI】揺れる想い/ZARD【佐藤ゆみ】Boys&Girls/浜崎あゆみ【nanami】カブトムシ/aiko【KINZ&K-ing】SAYYES/CHAGE and ASKA【ななみなな】未来予想図/DREAMS COME TRUE【Mr.シャチホコ】Tomorrow never knows/Mr.Children【松浦航大】海の幽霊/米津玄師【ビューティーこくぶ】RIDEONTIME/山下達郎○出川哲朗 コメントビックリしましたね。今までの番組もふざけていて楽しかったんですけど(笑)、今回はものまね芸人の皆さんって本当にすごいんだなと再確認させてもらいました。出場者の皆さん、自分の出番前にピリピリなさっていたと聞いて、新しい大会が始まったかのような感じになっていたのかなと思います。点数による入れ替え戦なので、ものまね芸人さんたちの真剣勝負で、最後のせめぎ合いがすごいことになっているのでぜひ見てほしいですね。簡単に言うと「チャンネルを変えられない」っていう感じになりましたね。リアルに。○中田喜子 コメントまさかまさか、こんなにレベルが高い番組だとは思いませんでした。もう夢中になっちゃいました。すごい人数だったのにあっという間に終わった感じがします。中でもたむたむさんは本当に美空ひばりさんが歌っているようでした。私は映画で坂本九さんの妹役を演じさせていただいたことがあるんですけど、九さんの思い出も蘇ってきて…。若い方が九さんの歌を歌ってくださって、良い歌は受け継がれていくんだなと。そして、ものまねでも受け継がれていくというのがすごく嬉しかったです。○新妻聖子 コメント最後までどなたが勝つかわからないハラハラ感と、100人のお客様を前にライブパフォーマンスでものまねを披露するという緊張感がずっと漂っていて。真剣勝負を見せてもらいましたし、ベテラン勢の方たちの圧巻のパフォーマンスには特に感動しましたね。本当のアーティストさんのライブを見ているような錯覚に何回も陥りました。私はCHAGE and ASKAさんの大ファンなのでKINZ&K-ingのお二人のパフォーマンスには涙が出そうになりました。○飯尾和樹(ずん) コメント圧巻でした。皆さん、おまけ感覚で見ていただきたいんですけど、中田喜子さんの“交遊力”がすごいなって。数々のビッグスターとお目にかかっているんだなと(笑)。ものまねでは高校生の岩口和暖ちゃん、良かったですね〜。一人で100人の審査員の前に立つ度胸。自分は致命的な音痴で歌が歌えないんですけど、歌えたらすごく楽しいんだろうなと思いました。○本田望結 コメント見た目も真似ていらっしゃる方もいれば、見た目はいつものご本人さんだけど歌がすごいという方もいて、皆さんが登場するたびに違うタイミングでの驚きがありました。令和・平成の歌は知っていたんですが、正直、昭和の歌は初めて聞いたものもあって…でも皆さんお上手で素敵だなと感じました。そう思えたのは、ご本人さんへのリスペクトがあるからこそ、初めて聞いた私でもそう思えたんだろうなと思いました。中学生と高校生の方もいて、自分であの場に立って歌う心の強さが格好よかったです。○神奈月 コメントプロとして活動している人たちが上手いというのはわかっていたんですが、それでも点数を取ってくるのはすごいなと。営業マンの人とか高校生とか、すごいポテンシャルの人たちがたくさんいるから、この番組は定期的に続けた方が良いですよ(笑)。玉置浩二さんのものまねをされた赤澤駿一郎さん、弾き語りだし、すごいっすね。○原口あきまさ コメント究極に似てる人の歌ものまねを聴くと笑いが出ちゃうんだよね(笑)。変化球も良いけど、ストレート勝負もやっぱり良いですね。若手からベテランまで、ものまねの技術にほとんど差は無くて、誰が1位を獲ってもおかしくない状況でしたから、我々もすごく勉強になりました。自分が出るとしたら何で勝負をしようかなって、考える時間はあったよね(笑)。もし僕が出るとしたらJ-WALKかな…。あと、ここだけの話、神奈月さんも福山雅治さんのものまねで勝負しようと思ってるハズなんですよ(笑)。○ミラクルひかる コメントものまねが好きだからか、最後の最後には気づけば笑い死んでましたね(笑)。多すぎたり、ちょうどよかったり、ものまねの味付け感で笑っちゃうんでしょうかね。フッキー(ノブ&フッキー)さんが、調味料が多めでたまに食べると美味しく感じるラーメンのようでした(笑)。私は出ずに見ている側だったので、部活をサボっているような感覚でした(笑)。(C)テレビ東京