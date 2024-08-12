Æ£ËÜÈþµ®¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ø²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¡Ö¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½ÐÁý¤¨¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¡¡»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë²ÈÂ²¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê48¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¾å¼ê¡¡¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤½ÐÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤ÏÄ¹ÃË¤Î»£±Æ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤¯¤Æ»Ò¶¡Ã£¤â¹¬¤»¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¾±»Ê¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤µ¤ó¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£