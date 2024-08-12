Mrs. GREEN APPLE、スタジアムツアーより新曲「familie」のライブ映像公開
Mrs. GREEN APPLEが“5ヶ月連続リリース”の締めくくりとなる“Honda 新型FREED”CMソング「familie」を8月9日に配信リリースし、8月20日のミュージックビデオのプレミア公開までコンテンツを連日公開している。このたびオフィシャルYouTubeチャンネルに公開されたのは、計15万人を動員したスタジアムツアー＜Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞より、横浜スタジアム公演の「familie」ライブ映像だ。
若井滉斗(G)と藤澤涼架(Key)がそれぞれトロッコに乗り込んで横浜スタジアム外周を巡り、ファンの目と鼻の先までファンサービス。そしてセンターステージでは大森元貴(Vo, G)が無数のシャボン玉に包まれて歌ったその姿は、スタジアム全体を包みこむ多幸感に溢れている。
「familie」に関するコンテンツは発表されたコンテンツカレンダーにしたがって今後も連日公開されていく。
■5ヶ月連続リリース第5弾「familie」コンテンツカレンダー
▲コンテンツカレンダー
▲Cover Art
▼「familie」配信情報
2024年8月9日(金)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/mga_familie
※Honda 新型FREED CMソング
■LIVE from ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜
■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』
公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー
主演：Mrs. GREEN APPLE （大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架）
公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/
公式X：＠twl_movie
公式TikTok：＠twl_movie
【Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA 初日舞台挨拶＆ライブビューイング 実施概要】
＜舞台挨拶＞
日時： 9月13日(金)19:00 の回 上映前舞台挨拶
本会場：丸の内ピカデリー
本会場登壇者（予定・敬称略）：Mrs. GREEN APPLE(大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)
＜ライブビューイング会場＞
一部上映劇場にてライブビューイング実施決定
※本会場は丸の内ピカデリーとなります。
※ライブビューイング会場は上映前舞台挨拶の生中継後、本編上映となります。
＜チケット料金＞
・本会場：全席指定料金 4,000円(税込) 均一 ※別途各種手数料あり
・ライブビューイング：入場料金 3,500円(税込) 均一
※ムビチケカードはご使用いただけません。
※特別興行のため、各種割引(シニア・学生・小人等)、サービスプライス、クーポン、無料鑑賞券、招待券などのサービスはご利用いただけません。
※ライブビューイングは劇場独自の音響スクリーンで上映並びに豪華席でのご鑑賞などの場合、上記料金にアップチャージ料金が必要になる場合がございます。
≪販売方法詳細≫
【申込条件】
申込者が「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方
※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます。
【購入制限】
舞台挨拶：お1人様1回2枚まで
ライブビューイング：お1人様1回4枚まで(第3希望まで選択可)
【舞台挨拶チケット受付スケジュール】
◆Ringo Jam会員限定チケット受付(先着)
・受付期間：8月1日(木)12:00〜
※抽選先行で完売の場合、チケット受付(先着)の実施はございません。
※先着販売のため無くなり次第、終了となります。
【ライブビューイング・チケット受付スケジュール】
◆Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選）
・受付期間：8月2日(金)10:00〜8月7日(水）23:59
・当落発表：9月7日(土)15:00〜
※受付方法など詳細は後日ご案内いたします。
※実施劇場は後日、公式HPにて発表いたします。
◆プレリクエスト(先着)
・受付期間：9月10日(火)12:00〜
※事前にローソンチケットの会員登録(無料)が必要となります。
※Ringo Jam会員限定チケット先行受付で完売の場合、一般発売はございません。
※先着販売のため無くなり次第、終了となります。
舞台挨拶Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選)
お申し込みに進む(2024年7月22日(月)15:00〜)
https://mrsgreenapple.com/news/detail/20460
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
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◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram