◇１２日（月）

▲パリ・パラリンピック韓国選手団の結団式（１４：００）

◇１３日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会外交統一委員会の全体会議（１４：００）

◇１４日（水）

▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）

▲国会科学技術情報放送通信委員会の全体会議（１０：００）

◇１５日（木）

▲光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）の記念式典（１０：００）

◇１６日（金）

▲釜山ビエンナーレ開会式（１７：００、釜山現代美術館）

◇１７日（土）

▲特になし

◇１８日（日）

▲最大野党「共に民主党」、党大会で次期代表選出（１３：００〜）
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