韓国の主な週間日程（１２〜１８日）
◇１２日（月）
▲パリ・パラリンピック韓国選手団の結団式（１４：００）
◇１３日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会外交統一委員会の全体会議（１４：００）
◇１４日（水）
▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）
▲国会科学技術情報放送通信委員会の全体会議（１０：００）
◇１５日（木）
▲光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）の記念式典（１０：００）
◇１６日（金）
▲釜山ビエンナーレ開会式（１７：００、釜山現代美術館）
◇１７日（土）
▲特になし
◇１８日（日）
▲最大野党「共に民主党」、党大会で次期代表選出（１３：００〜）
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲パリ・パラリンピック韓国選手団の結団式（１４：００）
◇１３日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会外交統一委員会の全体会議（１４：００）
◇１４日（水）
▲国会法制司法委員会の全体会議（１０：００）
▲国会科学技術情報放送通信委員会の全体会議（１０：００）
◇１５日（木）
▲光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）の記念式典（１０：００）
◇１６日（金）
▲釜山ビエンナーレ開会式（１７：００、釜山現代美術館）
◇１７日（土）
▲特になし
◇１８日（日）
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