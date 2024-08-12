パリ五輪閉会式。聖火のランタンを手にするフランス人競泳選手のレオン・マルシャン（2024年8月11日撮影）。(c)Richard Pelham / POOL / AFP

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【AFP＝時事】17日にわたって行われたパリ五輪の閉会式が11日、スタッド・ド・フランス（Stade de France）で始まった。

　セレモニーはパリ市内のチュイルリー公園（Tuileries Garden）で始まり、競泳で四つの金メダルを獲得したレオン・マルシャン（Leon Marchand）が聖火のランタンを手にスタジアムへ向かった。

【翻訳編集】AFPBB News

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