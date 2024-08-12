パリ五輪閉会式始まる、17日間の大会に幕
【AFP＝時事】17日にわたって行われたパリ五輪の閉会式が11日、スタッド・ド・フランス（Stade de France）で始まった。
セレモニーはパリ市内のチュイルリー公園（Tuileries Garden）で始まり、競泳で四つの金メダルを獲得したレオン・マルシャン（Leon Marchand）が聖火のランタンを手にスタジアムへ向かった。
【翻訳編集】AFPBB News
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