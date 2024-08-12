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気象台は、午前4時35分に、洪水警報を軽米町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・軽米町に発表

岩手県では、12日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、12日夕方まで暴風や高波に警戒してください。沿岸北部では、12日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■大船渡市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■花巻市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■北上市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　12日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　12日昼過ぎ

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■遠野市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■一関市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■陸前高田市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■釜石市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■二戸市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■八幡平市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■奥州市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■滝沢市
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■雫石町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■葛巻町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■岩手町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■紫波町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■矢巾町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■西和賀町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■金ケ崎町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■平泉町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■住田町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■山田町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　12日明け方

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　12日明け方

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　12日明け方

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■普代村
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■軽米町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒

□洪水警報【発表】
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■野田村
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　12日明け方

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■九戸村
□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s

■洋野町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒

□洪水警報
　12日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　予想最大波高　7m

■一戸町
□暴風警報
　12日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　12日明け方
　風向　北
　最大風速　20m/s