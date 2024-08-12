【洪水警報】岩手県・軽米町に発表
気象台は、午前4時35分に、洪水警報を軽米町に発表しました。
岩手県では、12日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、12日夕方まで暴風や高波に警戒してください。沿岸北部では、12日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 12日明け方
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■大船渡市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■花巻市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■北上市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
12日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 12日昼過ぎ
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■遠野市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■一関市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■陸前高田市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■釜石市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■二戸市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■八幡平市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■奥州市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■滝沢市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■雫石町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■葛巻町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■岩手町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■紫波町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■矢巾町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■西和賀町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■金ケ崎町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■平泉町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■住田町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
最大風速 20m/s
■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■山田町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 12日明け方
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 12日明け方
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 12日明け方
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■普代村
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■軽米町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報【発表】
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■野田村
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 12日明け方
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■九戸村
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s
■洋野町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
12日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
予想最大波高 7m
■一戸町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日明け方
風向 北
最大風速 20m/s