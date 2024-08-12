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【動画】「EWC」スト6部門・プレイオフ4日目

■「Esports World Cup」とは？

「Esports World Cup」(以下、EWC)は サウジeスポーツワールドカップ連盟が主催する世界最大規模のeスポーツ大会で、2024年7月3日から8月25日(日)までの8週間、サウジアラビアの首都リヤドで開催されているeスポーツの祭典。19の人気ゲームタイトルが集結し、eスポーツ史上最大となる賞金総額は6000万ドル(876億円※)が話題となっている。

(※)1ドル146円換算／2024年8月12日時点

格闘ゲームは「ストリートファイター6」と「鉄拳8」が選出され、賞金額は両部門とも、優勝賞金30万ドル(約4380万円)、賞金総額は100万ドル(約1億4600万円)に。8月12日に実施されている「EWC」スト6部門のTOP8の結果は以下の通り(速報でお届け)。

「Esports World Cup」全19タイトルの賞金総額は6000万ドル！


■「EWC」スト6部門・TOP8の結果

「EWC」TOP8のメンバーはこちら。果たして優勝賞金30万ドル(約4380万円)を手にするのは？※Esports World Cup公式Xより抜粋


▼対戦結果

×AngryBird(C ケン) 1-5 立川(M エド)〇

×りゅうきち(C ケン）4-5 カワノ(C 豪鬼)〇

×ひかる(C a.k.i.）4-5 Xiaohai(C ケン）〇

×ひぐち(C ガイル）1-4 ガチくん(C ラシード）〇

※(C=クラシック、M＝モダン)

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