【超速報】モダン・エドがきた！「Esports World Cup スト6部門」TOP4が決定！モダン・エドの立川をはじめ、カワノ、Xiaohai、ガチくんが勝ち上がり！優勝賞金30万ドルは誰の手に？
【動画】「EWC」スト6部門・プレイオフ4日目
■「Esports World Cup」とは？
「Esports World Cup」(以下、EWC)は サウジeスポーツワールドカップ連盟が主催する世界最大規模のeスポーツ大会で、2024年7月3日から8月25日(日)までの8週間、サウジアラビアの首都リヤドで開催されているeスポーツの祭典。19の人気ゲームタイトルが集結し、eスポーツ史上最大となる賞金総額は6000万ドル(876億円※)が話題となっている。
格闘ゲームは「ストリートファイター6」と「鉄拳8」が選出され、賞金額は両部門とも、優勝賞金30万ドル(約4380万円)、賞金総額は100万ドル(約1億4600万円)に。8月12日に実施されている「EWC」スト6部門のTOP8の結果は以下の通り(速報でお届け)。
■「EWC」スト6部門・TOP8の結果
▼対戦結果
×AngryBird(C ケン) 1-5 立川(M エド)〇
×りゅうきち(C ケン）4-5 カワノ(C 豪鬼)〇
×ひかる(C a.k.i.）4-5 Xiaohai(C ケン）〇
×ひぐち(C ガイル）1-4 ガチくん(C ラシード）〇
※(C=クラシック、M＝モダン)
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