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気象台は、午前3時19分に、波浪警報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表

三八上北では12日夕方まで、下北では12日昼前から12日夕方まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■八戸市
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■三沢市
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■むつ市
□波浪警報【発表】
　12日昼前から12日夕方にかけて警戒
・外海
　予想最大波高　6m

■六ヶ所村
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■おいらせ町
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大間町
□波浪警報【発表】
　12日昼前から12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■東通村
□波浪警報【発表】
　12日昼前から12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■風間浦村
□波浪警報【発表】
　12日昼前から12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■佐井村
□波浪警報【発表】
　12日昼前から12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■階上町
□波浪警報
　12日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m