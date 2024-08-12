【波浪警報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表
気象台は、午前3時19分に、波浪警報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表
三八上北では12日夕方まで、下北では12日昼前から12日夕方まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■八戸市
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■三沢市
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■むつ市
□波浪警報【発表】
12日昼前から12日夕方にかけて警戒
・外海
予想最大波高 6m
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■おいらせ町
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大間町
□波浪警報【発表】
12日昼前から12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■東通村
□波浪警報【発表】
12日昼前から12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■風間浦村
□波浪警報【発表】
12日昼前から12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■佐井村
□波浪警報【発表】
12日昼前から12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■階上町
□波浪警報
12日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m