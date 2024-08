鎌田大地、“開幕前ラストマッチ”でパレス加入後2点目をマーク！　『セルハースト・パーク』でアピールに成功

クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、11日に行われたプレシーズンマッチでゴールをマークした。オリヴァー・グラスナー監督の下、2024−2025シーズンの開幕に向けた準備を進めるクリスタル・パレス。フランクフルト時代の恩師が率いるクラブに加わった鎌田は、今夏のプレシーズンで好調を維持しており、先月26日に行われたクローリー・タウン戦では加入後初ゴールをマークした。そんななか、開幕直前のナント戦でも鎌田はプレシーズンマッチ5試合連続で先発出場。2シャドーの一角としてスターティングメンバーに名を連ねた。

First start at Selhurst, first goal.



Love it, Daichi 🇯🇵#CPFC pic.twitter.com/rr81qfBYMh