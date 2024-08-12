長距離3種目挑戦のハッサンが女子マラソン金、鈴木6位 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は11日、陸上女子マラソンが行われ、オランダのシファン・ハッサン（Sifan Hassan）が五輪新記録となる2時間22分55秒で金メダルを獲得した。
ハッサンは今大会で5000メートルと1万メートル、マラソンに出場する過酷なスケジュールを組んでいたが、その挑戦がついに報われて金メダルを手に入れた。5000メートルと1万メートルでも銅メダルを獲得しており、これで驚異の3種目表彰台入りを果たした。
2021年の東京五輪でも5000メートルと1万メートルで金、1500メートルで銅と3個のメダルを獲得したハッサンだが、今回は10日間で62キロ以上を走る戦い。レース後には「簡単ではなかった」と話し、「レース中は一瞬ごとに5000mと1万mを走ったことを後悔していた。あんなことをしなければ、きょうもっといい状態だったのにと思っていた」と明かした。
ティギスト・アセファ（Tigist Assefa、エチオピア）が2時間22分58秒で銀メダル、ヘレン・オンサンド・オビリ（Hellen Onsando Obiri、ケニア）が2時間23分10秒で銅メダルを獲得した。
日本勢は鈴木優花（Yuka Suzuki）が2時間24分2秒で6位入賞を果たし、一山麻緒（Mao Ichiyama）は2時間34分13秒で51位だった。
【翻訳編集】AFPBB News
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ティギスト・アセファ（Tigist Assefa、エチオピア）が2時間22分58秒で銀メダル、ヘレン・オンサンド・オビリ（Hellen Onsando Obiri、ケニア）が2時間23分10秒で銅メダルを獲得した。
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