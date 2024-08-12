今日の歴史（８月１２日）
１９１９年：第３代朝鮮総督に斎藤実が就任
１９４９年：戦争捕虜・戦時民間人に対する待遇などを定めたジュネーブ条約に調印
１９５７年：韓日会談を再開
１９６５年：民衆党所属の国会議員６１人が韓日協定調印に反対し辞任届提出
１９７１年：大韓赤十字社が北朝鮮赤十字に南北離散家族を探すための会談を提案
１９９３年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が金融実名制実施を宣言
１９９９年：労働組合の全国組織、全国民主労働組合総連盟（民主労総）のサッカー選手団が北朝鮮の朝鮮職業総同盟所属選手団と平壌で史上初のサッカー大会
２００２年：ソウルで第７回南北閣僚級会談
２００４年：韓国の国際アーチェリー連盟が男女２６部門で世界新記録を樹立
２００５年：南北離散家族の映像面会センターが開所
２０１２年：３カ月開催された麗水世界博覧会（麗水万博）が閉幕
２０１９年：輸出管理の優遇対象国「ホワイト国」から日本を除外する「戦略物資輸出入公示」改正案を発表 ※これに先立ち、日本政府は韓国を「ホワイト国（現グループＡ）」から除外する政令を公布
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４９年：戦争捕虜・戦時民間人に対する待遇などを定めたジュネーブ条約に調印
１９５７年：韓日会談を再開
１９６５年：民衆党所属の国会議員６１人が韓日協定調印に反対し辞任届提出
１９７１年：大韓赤十字社が北朝鮮赤十字に南北離散家族を探すための会談を提案
１９９３年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が金融実名制実施を宣言
１９９９年：労働組合の全国組織、全国民主労働組合総連盟（民主労総）のサッカー選手団が北朝鮮の朝鮮職業総同盟所属選手団と平壌で史上初のサッカー大会
２００４年：韓国の国際アーチェリー連盟が男女２６部門で世界新記録を樹立
２００５年：南北離散家族の映像面会センターが開所
２０１２年：３カ月開催された麗水世界博覧会（麗水万博）が閉幕
２０１９年：輸出管理の優遇対象国「ホワイト国」から日本を除外する「戦略物資輸出入公示」改正案を発表 ※これに先立ち、日本政府は韓国を「ホワイト国（現グループＡ）」から除外する政令を公布
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