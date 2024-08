10月8日(火)にリリースされるでんぱ組.incのEP『We need the DEMPA』から、ジャケットビジュアル、収録曲など詳細が発表された。

でんぱ組.inc

でんぱ組.incは、2025年1月4日(土)・5日(日)に千葉・幕張イベントホールで開催される『でんぱ組.inc THE ENDING「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc !」』で“エンディング”をむかえることを発表している。『We need the DEMPA』は、そんなでんぱ組.incのラストEPだ。

EPには、先行配信された玉屋2060%(Wienners)による「商売繁盛!元祖電波屋!」、清竜人作の「ビールは20歳になってから△」(※△はハートマーク)、桃井はるこ作詞・烏屋茶房作曲による「命・愛・減る・ぷゅー!」、Neko Hacker作の「BPM285EX」、でんぱ組.incが作詞にクレジットされた「だって、わたし達は」が収録されるという。TOY’S FACTORYのホームページでは、『We need the DEMPA』の各対象店舗の購入特典も公開されている。