¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã¡ÛÅÏÊÕÍ¥Èþ¤¬Í¥½Ð¡¡ÃÏ¸µ£Ö¤Ø¡Ö»×¤¤¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£³£¸²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê£³£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Àè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Î°µ¾¡·à¡£ÅöÃÏÄÌ»»£±£°ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÍ¥½Ð¤Ï¥Î¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡Ö£±£Í¤Î´¶¤¸¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡££´ÆüÌÜ¤ÎÂ¤Ê¤éº¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥Ú¥é¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¡£½àÍ¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Á´Éô¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»×¤¨¤ÐÍ¥½¨¤Ç¤¹¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£·£µ¹æµ¡¤Î¤´µ¡·ù¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ï½¸ÃæÎÏ£±ËÜ¤Ç¤¹¡×¡£º£Àá¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£±¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÆÃÊÌÀï½éÀ©ÇÆ¡££µ·î¤ÎÂ¿ËàÀî¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â£Ó£Ç½é£±Ãå¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÊ¡²¬½÷»Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¾ï¡¹àÇîÂ¿¤Ç¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡í¤ÈÅöÃÏ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤Èº£Àá¤â¿Í°ìÇÜÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â°¦¤¹¤ëÇîÂ¿¤Î¿åÌÌ¤ÇºÇ¶¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£