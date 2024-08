菊池桃子が、最新曲「Starry Sky」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は今年4月に菊池桃子完全セルフプロデュースのEPに収録された菊池桃子作詞作曲の新曲で、9月18日に発売されるデビュー40周年記念 ベストアルバム「Eternal Best」にも収録される。ミュージックビデオは、2024年5月3日にキリスト品川教会で行われた40周年記念ライブの模様から構成。本楽曲は星空が映し出された幻想的な演出のもとに披露されたバラードソングとなっている。

来月の発売日にはタワーレコードでキャリア初となるインストアイベント、10月にビルボードライブ、11月にプラネタリウムライブが開催されるなど、40周年アニバーサリーイベントが予定されている。<リリース情報>菊池桃子40周年記念ベストアルバム『Eternal Best』発売日:9月18日(水)¥6600(税抜価格6000円)CD2枚組=収録予定曲=Disc11. Ocean Side2. Adventure3. Blind Curve4. 青春のいじわる5. 卒業-GRADUATION-6. Say Yes!7. 夏色片想い8. Broken Sunset9. もう逢えないかもしれない10. 雪にかいたLOVE LETTER11. BOYのテーマ12. アイドルを探せ13. ガラスの草原14. Mystical Composer15. Nile in BlueDisc21. 愛は心の仕事です2. 少年は天使を殺す3. Tokyo野蛮人4. 青山Killer物語5. Rainy Night Lady6. One And Only7. Love Talk8. ガール・フレンド9. 今日は100度目のケンカ10. ハロー・ミスター・マンディー11. ドリームボートが出る夜に12. きっと待ってる13. 恋をして…14. 鏡15. Starry SkyCD予約こちら https://vap.lnk.to/eternalbest 菊池桃子 40th特設サイト https://www.vap.co.jp/momokokikuchi_40th_anniversary/