でんぱ組.incが、10月8日にリリースするLAST EP『We need the DEMPA』のジャケットビジュアル、収録曲と作家情報を公開した。関連記事: でんぱ組.inc、2025年にエンディングを迎えることを発表 2025年1月4日と5日に幕張イベントホールで開催される「でんぱ組.inc THE ENDING「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc !」」公演でエンディングをむかえるでんぱ組.inc。EPシリーズ三部作の完結作となるジャケットはエンディングに相応しい壮大なビジュアル。収録曲は、先行配信されている玉屋2060%(Wienners)による「商売繁盛!元祖電波屋!」はじめ、清 竜人作「ビールは20歳になってから♡」、作詞が桃井はるこ、作曲は烏屋茶房が手がける「命・愛・減る・ぷゅー!」、Neko Hacker作の「BPM285EX」、そして、でんぱ組.incが作詞にクレジットされた「だって、わたし達は」が収録される。エッジ感・スピード感・ガチャつき感・ナード感の全てが詰まった本作は、他のアイドルの追随を許さない、そしてひとつの時代の終焉に到達した作品となっているとのこと。

TOYS FACTORYのHPには、LAST EP『We need the DEMPA』の各対象店舗の購入特典も公開されている。<リリース情報>でんぱ組.incLAST EP『We need the DEMPA』2024年10月8日発売完全生産限定盤価格:\2800(税込)規格番号:TFCC-81067https://TF.lnk.to/ENTD_CD=収録曲=1. 商売繁盛!元祖電波屋!(作詞・作曲・編曲:玉屋2060%(Wienners))2. ビールは20歳になってから♡(作詞・作曲・編曲:清 竜人)3. 命・愛・減る・ぷゅー!(作詞:桃井はるこ 作曲:烏屋茶房 編曲:安島龍人)4. だって、わたし達は(作詞:でんぱ組.inc 作曲:kusu 編曲:釣 俊輔)5. BPM285EX(作詞・作曲・編曲:Neko Hacker)https://www.toysfactory.co.jp/artist/dempagumi/<ライブ情報>でんぱ組.incエンディングツアー「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc!」10月8日(火)東京・豊洲PIT10月14日(月祝)仙台・darwin11月8日(金)大阪・Zepp Namba(OSAKA)11月10日(日)新潟・NIIGATA LOTS ※追加公演11月24日(日)甲府・CONVICTION12月7日(土)高松・festhalle12月8日(日)福岡・DRUM LOGOS12月15日(日)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA12月20日(金)名古屋・NAGOYA JAMMIN12月21日(土)広島・CLUB QUATTROhttps://dempagumi.tokyo/2024/07/04/tour-2/でんぱ組.inc THE ENDING「宇宙を救うのはきっと、でんぱ組.inc!」会場:幕張イベントホールDAY 1:2025年1月4日(土)DAY2:2025年1月5日(日)https://dempagumi.tokyo/2024/07/04/240104/