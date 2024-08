「D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント」第2夜に、世界中のディズニー・デスティネーションおよびデジタル・ユニバースの壮大なプロジェクトラインアップが公開されました。

D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント「ホライゾン:ディズニー・エクスペリエンス・ショーケース」

開催日:2024年8月10日(現地)

ウォルト・ディズニー・カンパニーが、アメリカ・カリフォルニア州、アナハイムにて8月9日(金)から8月11日(日)※現地

時間の3日間にわたり開催中の究極のディズニーファンイベント「D23:アルティメット・ディズニーファン・イベント by Visa」の第2夜に開催された「ホライゾン:ディズニー・エクスペリエンス・ショーケース」で、ディズニー・エクスペリエンスのチェアマン、ジョシュ・ダマーロが、ディズニーの大ファンたちに向けた素晴らしいミュージカル・セレブレーションにてディズニーパーク、クルーズ船、さらにはEpicGamesとの画期的な共同の取り組みによって実現するストーリーテリングの未来を含む様々な今後の計画を披露しました。こ

の大規模なファンイベントの2日目は、大きな発表、セレブリティたちのサプライズ登場、スペシャル・ミュージカル・パフォーマンスによって締めくくられました。

ダマーロは、

ディズニー・エクスペリエンスは、野心的な成長とイノベーションを加速させる道に乗り出します。

テーマパーク、クルーズ船、EpicGamesとのパートナーシップを通したデジタル空間といった様々な場所での、かつてない程の数の新たなプロジェクトよって、近い将来、私たちの数多くの素晴らしい物語に命を吹き込めることに心を躍らせています

とコメント。

数ある発表の中には、4隻の新たなクルーズ船、6つの新しいテーマランドやエリアの計画も含まれています。

新しいテーマランドやエリアでは、『モンスターズ・インク』、『カーズ』、『インディ・ジョーンズ』、『ミラベルと魔法だらけの家』、『アバター』、『ライオン・キング』などの映画作品、そしてファンたちが大好きで大嫌いなディズニーのクラシックなヴィランズたちをはじめとする、ファンが愛する物語の数々へとゲストをより深く誘います。

ダマーロは、上記の物語に加えて、『アベンジャーズ』、『スパイダーマン』、さらにはカリフォルニアディズニーランド・リゾートのディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークに建設予定の、ミゲルと共に死者の国を旅して回れる『リメンバー・ミー』をテーマにした初のライド・アトラクションなどを含む、14のまったく新しいアトラクションの計画を発表しました。

世界中のディズニーパークに登場する5つの新しいショーとナイトタイム・スペクタキュラーの中には、フロリダウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのマジックキングダム・パークに登場するまったく新しいナイトタイム・パレード「ディズニー・スターライト」も含まれています。

ダマーロは、ディズニー・イマジニアおよびディズニーの各映画スタジオのリーダーらとともに登壇し、最新ニュースを発表しました。

ディズニーにしかできないこの予想外のショーケースに参加した何千人ものファンに向けて、スターやストーリーテラーから新たな発表が行われました。

セレブリティ、サプライズゲスト、受賞歴のあるアーティストたちがファンの前に姿を現し会場を盛り上げました。

ビリー・クリスタルは、フロリダウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニー・ハリウッド・スタジオに登場する『モンスターズ・インク』をテーマにしたテーマランドについて発表し、メーガン・トレイナーは「Feed the Birds(2ペンスを鳩に)」の感動的なパフォーマンスでファンたちを驚かせました。

ダマーロによるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのマジックキングダム・パークの史上最大の拡張計画の発表に続いて、Shaboozeyによる「Life Is a Highway(ライフ・イズ・ア・ハイウェイ)」の新アレンジのパフォーマンスとともに『カーズ』をテーマにしたエリアを発表、さらに、リタ・オラがヴィランズをテーマにしたランドの発表のために魔法の鏡とともに登場し、「Trust in Me(トラスト・イン・ミー)」のパフォーマンスを披露しました。

ディズニー・クルーズライン

ディズニー・クルーズラインを、これまで以上に充実させるため、2027年から2031年の間に、新たに4隻の新しい船を追加します。

これらの船が完成すれば、ゲストは世界中のより多くの場所で、ディズニーのワールドクラスのエンターテインメントや素晴らしいダイニング体験、完璧なサービスを13種類の異なる形で体験できるようになります。

フロリダウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート

ディズニー・ハリウッド・スタジオの『モンスターズ・インク』

ディズニー・ハリウッド・スタジオに、『モンスターズ・インク』だけに完全に特化した初のテーマランドが登場します。

このテーマランドには、ディズニーパークで初となる吊り型コースターが登場し、ゲストはマイクとサリーと同じようにあの倉庫のドアを疾走する体験ができます。

マジックキングダム・パークの『カーズ』

ピクサー・アニメーション・スタジオの人気映画『カーズ』が、フロンティアランドの新エリアに登場します。

このエリアには、ラジエーター・スプリングスの先に広がる大自然を舞台に、スリル満点のオフロード・ラリー・レースと、小さなお子様も楽しめるファミリー向けアトラクションの2つの新アトラクションが登場します。

このエリアの建設は、来年初めに開始される予定です。

マジックキングダム・パークのヴィランズ・ランド

マジックキングダムに登場するディズニーヴィランズに特化した新しいテーマランドがすでに着工中です。

このエリアでは、2つのアトラクション、食事、シッピングが楽しめ、「その後はいつまでも幸せに暮らしました」の結末が遠い夢のように感じられるかもしれません。

ディズニーにしかできない壮大なスケールで、ディズニーではこんな体験もできるのかと思えるような全く新しいビジョンを描きます。

ディズニー・アニマルキングダムのトロピカル・アメリカ

ディズニー・アニマルキングダムの新エリア「トロピカル・アメリカ」には2つの新しい代表的なアトラクションが登場します。

一つは英雄的なインディ・ジョーンズを追って古代マヤの神殿に入って行くスリリングなアドベンチャー、もう一つはアントニオが魔法の才能を授けられた翌日の彼の物語を追って『ミラベルと魔法だらけの家』のマドリガルの家を旅します。

このエリアには、小さなお子様連れの家族が楽しむのに最適な、ディズニーの様々な物語に登場し、人気のある動物たちが描かれた美しいメリーゴーランドも作られます。

トロピカル・アメリカは2027年にオープン予定です。

カリフォルニアディズニーランド・リゾート

『アバター』のアトラクション

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークに、アバター体験:映画『アバター』の迫力あるアクションと興奮に新しいスリリングな形で命を吹き込んだ画期的な新アトラクションを含む、まったく新しいアバター体験がディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークに登場します。

ウォルト・ディズニー:マジカル・ライフ

初めてのウォルト・ディズニーオーディオ・アニマトロニクス・フィギュア:来年、ウォルト・ディズニーの生涯を基にした新しいショー、「ウォルト・ディズニー:マジカル・ライフ」がカリフォルニアディズニーランド・パークのメインストリート・オペラハウスで上演されます。

このショーには、初となるウォルト・ディズニーのオーディオ・アニマトロニクスのフィギュアが登場します。

このショーは、デビュー後、「Great Moments with Mr.Lincoln(グレイト・モーメンツ・ウィズ・ミスター・リンカーン)」と共にローテーションで上演されることになります。

カリフォルニア、上海、香港のアベンジャーズ・エクスペリエンス

世界中のディズニーパークにおいてスーパーヒーローたちの存在がより大きくなります。

ディズニーランド・リゾートのディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク内の元祖アベンジャーズ・キャンパスには2つの新しいアトラクション、アベンジャーズ・インフィニティー・ディフェンスとスターク・ライト・ラボが追加され、広さが倍になります。

上海ディズニーリゾートには、同リゾート初となる大規模なスーパーヒーロー・アトラクション、『スパイダーマン』をテーマにした迫力のスリルコースターが導入されます。

香港ディズニーランドには、スパイダーマンと彼の最も手強い敵の一人をテーマにした新たなアトラクションがトゥモローランドに登場します。

ディズニーランド・パリ

ディズニー・アドベンチャー・ワールドの『ライオン・キング』エリア

2026年にオープン予定の待望の「ワールド・オブ・フローズン」に続いて、ディズニーランド・パリのディズニー・アドベンチャー・ワールドに新しくできる『ライオン・キング』をテーマにしたエリアに、『ライオン・キング』をテーマにした初のライドスルー・アトラクションが登場します。

このエリアでは食事、ショッピングやキャラクターとのミート&グリートも楽しめます。

このウォーター・アトラクションは、プライドロックの下の洞窟へと入り、子どものライオンからキングへと成長するシンバの旅を追って行きます。

EpicGames

EpicGamesとの共同の取り組み:「フォートナイト」における生配信中に、ダマーロは、ウォルト・ディズニー・カンパニーのクリエイティブ・リーダーたち(ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのジェニファー・リー、ピクサー・アニメーション・スタジオのピート・ドクター、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ、ルーカスフィルムのデイブ・フィローニ)をステージに招き、ディズニーによるEpicGamesとの拡張し続ける共同の取り組みについて語り、ディズニーのストーリーテリングをいかにしてこのダイナミックな新しい環境で展開すべきかについて意見を交わしました。

彼らは世界有数の素晴らしいキャラクターや物語をひとつの繋がったユニバースとしてとらえ、ファンが観たり、プレイしたり、ディズニーの物語を創作することさえできるようにするにはどうすべきか話し合いました。

彼らはまた、「フォートナイト」に近日中に登場する、ディズニーヴィランズから『Mr.インクレディブル』や『マンダロリアン』に至るまでの様々な新しいキャラクターやスキン(コスチューム)を発表し、また、8月16日にデビューする「ドクター・ドゥーム」をフィーチャーしたマーベルの次のシーズンのトレーラーを公開しました。

これらの体験によって、世界中のファンの皆さんはこれまで以上にワクワクし、ディズニーの象徴的な物語の楽しさや魔法を様々な形でさらにたのしめるようになります。

