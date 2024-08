東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにある、本格的広東料理が提供される中国料理レストラン「シルクロードガーデン」

東洋と西洋とが出会う異国情緒たっぷりの空間で、本格的な中国料理が楽しめます。

今回は「シルクロードガーデン」で、2024年10月1日から期間限定で提供される「七五三プラン」を紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン「七五三プラン」

© Disney

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにある、本格的広東料理が提供される中国料理レストラン「シルクロードガーデン」

東洋と西洋とが出会う異国情緒たっぷりの空間で、本格的な中国料理が楽しめます。

そんな「シルクロードガーデン」では、お子さまの健やかな成長を祝う行事の七五三にぴったりのプランが2024年も登場!

「七五三プラン」には、「ミッキーマウス」モチーフのスペシャルケーキもついてきます。

七五三プラン2024

価格:大人2名+お子様1名 42,000円 ※追加の場合は、大人1名 16,500円、お子様1名 5,000円

提供期間:2024年10月1日〜2024年11月30日

提供時間帯:ランチ/ディナー ※ご利用日の5日前までに事前受付が必要です。

予約方法:

2024年9月3日(火)13:00より、ご予約を承ります。ご利用日の5日前までに、お電話にてお申込みください。

シルクロードガーデン:047-305-2763(13:00〜20:00)

・事前予約の必要なプランです。

・ご予約の際は、シルクロードガーデン「七五三プラン」とお伝えください。

・このほかにも「七五三平日ランチプラン」をご用意しています。

大人のメニュー前菜の盛り合わせ鮑と干し貝柱のスープ本日の魚の葱生姜姿蒸しイセエビのマヨネーズ風味ソースとチリソース牛フィレ肉とレタスの炒飯マンゴープリンと杏仁豆腐 フレッシュフルーツ添え

大人のメニューは、全5品にデザートの豪華なコース。

肉料理から海鮮料理まで、様々な料理がラインナップされています。

そしてデザートの「マンゴープリンと杏仁豆腐 フレッシュフルーツ添え」には、特別な衣装を着た「ミッキーマウス」の姿も☆

お子様のメニュー前菜の盛り合わせ鯛と季節野菜のフリッター帆立貝の甘酢ソースと海老のタルタルソース鶏肉の唐揚げと野菜の油淋ソース海老と叉焼の炒飯揚げ胡麻団子フレッシュフルーツ入り杏仁豆腐スペシャルケーキ

お子様のメニューは、七五三をお祝いするプレートが添えられているホールケーキのついた特別感たっぷりなコースです。

鯛は食べやすいようフリッターに、そのほか唐揚げや炒飯など、お子様の好きなものでいっぱい!

また、「揚げ胡麻団子」や「フレッシュフルーツ入り杏仁豆腐」で中国料理を楽しめるのも魅力のひとつです。

「ミッキーマウス」モチーフのスペシャルケーキ付きで、お子様はもちろん家族みんなで素敵な時間を過ごせる豪華なプラン。

2024年10月1日から東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「シルクロードガーデン」にて期間限定で提供される、「七五三プラン」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフのスペシャルケーキ付き!東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン「七五三プラン」 appeared first on Dtimes.