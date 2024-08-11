MUCC、ライヴツアー＜Daydream＞とトークツアー＜MC＞を11月から開催
MUCCが11月より4ヵ所7公演のライヴツアー＜MUCC TOUR 2024「Daydream」＞を開催することが発表となった。これに加えて、同ツアーの東名阪会場ではトークイベントツアー＜MUCC TALK TOUR 2024「MC」＞が並行して実施される。
◆MUCC 画像
これは本日8月11日、ライヴツアー＜Love Together＞の全プログラムを終えたMUCCから発表となったもの。計7公演の規模で開催される＜MUCC TOUR 2024「Daydream」＞は、11月5日および6日に東京・Zepp Shinjuku、11月23日および24日に名古屋ボトムライン、11月30日および12月1日に大阪BIGCATといった東名阪ライヴハウス3会場を巡り、12月22日に彼らの故郷・水戸の水戸市民会館グロービスホールにてファイナルを迎える。
＜MUCC TOUR 2024「Daydream」＞および＜MUCC TALK TOUR 2024「MC」＞のチケット朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行受付は本日8月11日より。
■ライヴツアー＜MUCC TOUR 2024「Daydream」＞
open17:00 / start18:00
11月06日(水) 東京・Zepp Shinjuku
open13:00 / start14:00
11月23日(土) 愛知・名古屋ボトムライン
open16:15 / start17:00
11月24日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
open13:15 / start14:00
11月30日(土) 大阪・大阪BIGCAT
open16:00 / start17:00
12月01日(日) 大阪・大阪BIGCAT
open13:00 / start14:00
12月22日(日) 茨城・水戸市民会館グロービスホール ※ツアーファイナル
open16:30 / start17:30
▼チケット
前売 8,500円(税込)
※スタンディング
※水戸公演は全席指定
※名古屋公演のみ2階指定席 9,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：
・11月5日〜12月1日公演：9月28日(土)10:00〜
・12月22日公演：11月16日(土)10:00〜
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行受付】
受付期間：8月11日(日)21:00〜8月18日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧DU MODE会員先行受付】
受付期間：8月23日(金)13:00〜9月1日(日)21:00
【イープラス プレオーダー】
受付期間：9月5日(木)13:00〜9月10日(火)21:00
■トークイベントツアー＜MUCC TALK TOUR 2024「MC」＞
open18:00 / start19:00
11月24日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
open17:45 / start18:30
12月01日(日) 大阪・大阪BIGCAT
open17:30 / start18:30
▼チケット
前売 2,500円(税込)
※スタンディング
※名古屋公演のみ2階指定席3,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：9月28日(土)10:00〜
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行受付】
受付期間：8月11日(日)21:00〜8月18日(日)21:00
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧DU MODE会員先行受付】
受付期間：8月23日(金)13:00〜9月1日(日)21:00
【イープラス プレオーダー】
受付期間：9月5日(木)13:00〜9月10日(火)21:00
■目黒鹿鳴館2days＜逹瑯爆誕祭＞＜目黒爆音祭＞
8月21日(水) 東京・目黒鹿鳴館
open18:00 / start18:30
前売：7,800円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼＜目黒爆音祭＞
8月22日(木) 東京・目黒鹿鳴館
open18:00 / start18:30
前売：12,000円(税込) Tシャツ付チケット
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
■MUCC主催イベント＜LuV Together 2024＞
▼出演 ※順不同
アンティック-珈琲店-
キズ
YUKI-Starring Raphael-
lynch.
MUCC
※チケット詳細後日発表
■ライブ／イベント出演情報
8月12日(月/振休) 千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
8月24日(土) 東京・Zepp Haneda
■＜DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024＞
DEZERT vs MUCC
11月15日(金) 東京・Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
■＜ 対バンシリーズ 第3弾 VS GIGS「MUCC WAIVE ILLUSION ʻ24」＞
Waive vs MUCC
11月27日(水) 渋谷Spotify O-EAST
open18:15 / start19:00
■Blu-ray『MUCC 25th Anniversary TOUR Grand Final Bring the End to「Timeless」&「WORLD」』
【通常盤】MSHN-200 5,000円(税込)
▼収録曲
01. ホムラウタ
02. サイレン
03. 咆哮
04. 99
05. 謡声 (ウタゴエ)
06. ファズ
07. 最終列車
08. 路地裏 僕と君へ
09. ガーベラ
10. アンジャベル
11. 想 -so- feat. Hiromi Gotoh & Ojiro Toshikura
12. 雨のオーケストラ feat. Killer’s Orchestra
13. 25時の憂鬱 feat. Sakura
14. 志恩 feat. Sakura
15. G.G.
16. アゲハ feat. Ken
17. 気化熱 feat. Ken
18. 耀 -yo-
19. フライト
20. ニルヴァーナ
21. 名も無き夢
22. リブラ feat. Killer’s Orchestra
23. 蘭鋳
24. 娼婦
25. WORLD
26. Timeless feat. Killer’s Orchestra
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関連リンク
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