MUCCが11月より4ヵ所7公演のライヴツアー<MUCC TOUR 2024「Daydream」>を開催することが発表となった。これに加えて、同ツアーの東名阪会場ではトークイベントツアー<MUCC TALK TOUR 2024「MC」>が並行して実施される。これは本日8月11日、ライヴツアー<Love Together>の全プログラムを終えたMUCCから発表となったもの。計7公演の規模で開催される<MUCC TOUR 2024「Daydream」>は、11月5日および6日に東京・Zepp Shinjuku、11月23日および24日に名古屋ボトムライン、11月30日および12月1日に大阪BIGCATといった東名阪ライヴハウス3会場を巡り、12月22日に彼らの故郷・水戸の水戸市民会館グロービスホールにてファイナルを迎える。

■ライブ/イベント出演情報



■<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024>8月12日(月/振休) 千葉・千葉市蘇我スポーツ公園■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>8月24日(土) 東京・Zepp Haneda■<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024>DEZERT vs MUCC11月15日(金) 東京・Zepp Shinjukuopen17:00 / start18:00■< 対バンシリーズ 第3弾 VS GIGS「MUCC WAIVE ILLUSION ʻ24」>Waive vs MUCC11月27日(水) 渋谷Spotify O-EASTopen18:15 / start19:00