DeNA¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¶¥¤êÉé¤±Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡ÄºÆ¤Ó¼Ú¶â3¡¢2¥é¥óÈïÃÆ¤Î»³ùõ4ÇÔÌÜ
¡ü DeNA 4 ¡Ý 5 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡û
¡ã20²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡DeNA¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¶¥¤êÉé¤±Ï¢¾¡¤Ï¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£ºÆ¤Ó¼Ú¶â3¤È¤Ê¤ê¡¢CS¿Ê½Ð·÷Æâ¤È¤Ê¤ë3°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï4.5¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2ÈÖ¡¦Ä¹²¬¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3²ó¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â4²ó°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¥¼¥í¤ò½Å¤Í¡¢6²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç»³粼¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æó»àÆóÎÝ¤ÇÄ¹²¬¤ËÄËº¨¤Î2¥é¥óÈïÃÆ¡£2µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø±¿¤Ð¤ì3¡Ý5¤È¾¡¤Á±Û¤·¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢5ÈÖ¡¦µÜ粼¤¬9¹æ3¥é¥ó¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø±¿¤ÓÆ±ÅÀ¡£ºÆ¤Ó2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤ÏµÜ粼¤¬¤³¤Î»î¹ç4ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¡¦¼ÆÅÄ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢»³粼¤Ëº£µ¨4¤ÄÌÜ¤Î¹õÀ±¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã20²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡DeNA¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¶¥¤êÉé¤±Ï¢¾¡¤Ï¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£ºÆ¤Ó¼Ú¶â3¤È¤Ê¤ê¡¢CS¿Ê½Ð·÷Æâ¤È¤Ê¤ë3°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï4.5¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2ÈÖ¡¦Ä¹²¬¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3²ó¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â4²ó°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¥¼¥í¤ò½Å¤Í¡¢6²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç»³粼¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æó»àÆóÎÝ¤ÇÄ¹²¬¤ËÄËº¨¤Î2¥é¥óÈïÃÆ¡£2µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø±¿¤Ð¤ì3¡Ý5¤È¾¡¤Á±Û¤·¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢5ÈÖ¡¦µÜ粼¤¬9¹æ3¥é¥ó¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø±¿¤ÓÆ±ÅÀ¡£ºÆ¤Ó2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤ÏµÜ粼¤¬¤³¤Î»î¹ç4ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¡¦¼ÆÅÄ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢»³粼¤Ëº£µ¨4¤ÄÌÜ¤Î¹õÀ±¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡£