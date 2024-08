BUMP OF CHICKENのニューアルバム『Iris』初回限定盤付属Blu-rayに収録される「BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA」の本編冒頭映像10分が、8月12日(月・祝)18時30分にYouTubeでプレミア公開されることが決定した。

BUMP OF CHICKEN

『Iris』は、9月4日(水)にリリースされる、BUMP OF CHICKENにとって5年ぶり10枚目となるニューアルバム。初回限定盤付属Blu-rayに収録される「BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA」は、バンド結成28周年の記念日からスタートしたアリーナツアーの最終公演を収録したものだ。

同公演は、2008年に開催されたツアー『ホームシック衛星』のリバイバルツアー最終公演でもある。ライブ映像のディレクションを務めたのは、『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024』の演出も手掛けた山田健人監督。プレミア公開される映像では、ライブの幕開けを飾った5thアルバム『orbital period』収録曲「星の鳥」、同じく『orbital period』収録の「メーデー」の映像を視聴することができる。

BUMP OF CHICKENは、9月7日(土)埼玉 ベルーナドームを皮切りに『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』を開催する。