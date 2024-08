歌手きただにひろし(55)が11日、千葉の幕張メッセで行われたライブイベント「ONE PIECE DAY'24」に出演した。

99年にテレビアニメ「ONE PIECE」の初代オープニングテーマ「ウィーアー!」を担当。これがアニソン歌手としてのスタートだった。11年には「ONE PIECE」の新オープニングテーマ「ウィーゴー!」も歌唱。今年1月放送のアニメ「ONE PIECE」エッグヘッド編のオープニングテーマ「あーーっす!」も歌っている。

この日は「ウィーゴー!」「OVER THE TOP」「あーーっす!」「We are! for the new world」の4曲を披露。「私は今年でデビュー30周年。ワンピースは25周年。ずっとワンピースを歌えているのは皆さんのおかげです」と感謝した。