¡Ú½ÀÆ»¡Û³ÑÅÄ²Æ¼Â ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Çà³®Àûá¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ï½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÇÃÅê¤²
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£³£±¡á£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£³£¸²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Î£µÆüÌÜ¡Ê½àÍ¥¾¡Àï¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÄ¶Ëþ°÷¡£³ÑÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤¬¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤¤Í§Ã£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ê¥Ì¡¦¥Ö¥¯¥ê¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤âÃÏ¸µ¤À¤·¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï»î¹çÃæ¤â¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¼¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¤ÏÉ½¾´Âæ¤ÇÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâÄê¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ØÄü¤á¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÂè£²Éô¤Ç¤Ï½ÀÆ»Ãå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆÀ°Õµ»¤ÎÇÃÅê¤²¤òÅÁ¼ø¡£¡Ö¤¤Ä¤¤»þ¤ä²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¤ÎÅÐ¾ì¤ËËüÍë¤ÎÇï¼ê¡£ÆÃ¤Ëº£Âç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ÀîÈþÍ³µª¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹âÄ¬¡£³ÑÅÄ¤ËÇÃÅê¤²¤ÎÂÎÀª¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ï½ÀÆ»¤ÎÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤â¤ÄÆé¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤â¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¢¿å¿æ¤¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¿æ¤¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£