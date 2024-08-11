BUMP OF CHICKEN、アルバム『Iris』初回限定盤収録ライブ映像より本編冒頭10分をプレミア公開
BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同作品初回限定盤付属のBlu-rayに収録される＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA＞の本編冒頭映像10分が、8月12日(月/祝)18:30にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。
◆BUMP OF CHICKEN 画像
＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA＞はバンド結成28周年の記念日からスタートしたものであり、2008年に開催されたツアー＜ホームシック衛星＞のリバイバルツアーとして行われたもの。アルバム『Iris』初回限定盤付属Blu-rayに収録されるのは、同アリーナツアーの最終公演だ。
■アルバム『Iris』
【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】
TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)
【通常盤 (CD only)】
TFCC-81101 3,300円(税込)
▼CD内容 ※2形態共通
アカシア / なないろ / クロノスタシス / SOUVENIR / 窓の中から / 邂逅 ほか収録予定 ※曲順未定
▼BD内容 ※初回限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024＞ at ARIAKE ARENA
■＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞
09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム
09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪
09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪
10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
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