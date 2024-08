BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同作品初回限定盤付属のBlu-rayに収録される<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA>の本編冒頭映像10分が、8月12日(月/祝)18:30にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA>はバンド結成28周年の記念日からスタートしたものであり、2008年に開催されたツアー<ホームシック衛星>のリバイバルツアーとして行われたもの。アルバム『Iris』初回限定盤付属Blu-rayに収録されるのは、同アリーナツアーの最終公演だ。

■アルバム『Iris』

2024年9月4日リリース

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101 3,300円(税込)

▼CD内容 ※2形態共通

アカシア / なないろ / クロノスタシス / SOUVENIR / 窓の中から / 邂逅 ほか収録予定 ※曲順未定

▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>

09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

ライブ映像のディレクションを務めたのは、<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>の演出も手掛けた山田健人監督。プレミア公開される本編冒頭では、5thアルバム『orbital period』に収録され、ライブの幕開けを飾った「星の鳥」、同じく『orbital period』収録の「メーデー」のライブ映像を見ることができる。