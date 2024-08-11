BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同作品初回限定盤付属のBlu-rayに収録される＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA＞の本編冒頭映像10分が、8月12日(月/祝)18:30にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。

◆BUMP OF CHICKEN 画像

＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA＞はバンド結成28周年の記念日からスタートしたものであり、2008年に開催されたツアー＜ホームシック衛星＞のリバイバルツアーとして行われたもの。アルバム『Iris』初回限定盤付属Blu-rayに収録されるのは、同アリーナツアーの最終公演だ。

ライブ映像のディレクションを務めたのは、＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024＞の演出も手掛けた山田健人監督。プレミア公開される本編冒頭では、5thアルバム『orbital period』に収録され、ライブの幕開けを飾った「星の鳥」、同じく『orbital period』収録の「メーデー」のライブ映像を見ることができる。


■アルバム『Iris』

2024年9月4日リリース
【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】
TFCC-81099〜81100　7,700円(税込)
【通常盤 (CD only)】
TFCC-81101　3,300円(税込)
▼CD内容 ※2形態共通
アカシア / なないろ / クロノスタシス / SOUVENIR / 窓の中から / 邂逅 ほか収録予定　※曲順未定
▼BD内容 ※初回限定盤のみ
＜BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024＞ at ARIAKE ARENA

■＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞

09月07日(土)　埼玉・ベルーナドーム
09月08日(日)　埼玉・ベルーナドーム
09月15日(日)　愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月16日(月)　愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
09月28日(土)　大阪・京セラドーム大阪
09月29日(日)　大阪・京セラドーム大阪
10月27日(日)　福岡・みずほPayPayドーム福岡

関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト