チャペル・ローン Jason Martin, CC BY-SA 2.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で チャペル・ローン Jason Martin, CC BY-SA 2.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

今週のUKアルバム・チャートは、アメリカ出身のシンガー・ソングライター、チャペル・ローンが昨年9月に発表したファースト・アルバム『The Rise and Fall of a Midwest Princess』が、先週の4位から上昇し、今年4月に68位に初登場後17週目にして首位まで上り詰めた。同作は先週、ヴィニール盤がリリースされていた。

Don't have to GUESS who debuted at Number 1 in the UK today ???? https://t.co/0LG7hVLCxj — Official Charts (@officialcharts) August 9, 2024

2位には、チャーリーxcxの『brat』が先週の3位から再浮上し、代わって、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が2位から3位へ後退した。先週まで3週連続でトップだったエミネムの『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』は5位にランク・ダウンしている。今週新たにトップ10入りした新作は1枚のみで、Ye(カニエ・ウェスト)とタイ・ダラー・サインのコラボレーション・アルバム第2弾『Vultures 2』が7位に初登場した。2月にリリースされた1作目『Vultures 1』は全米で1位に輝き、全英では2位をマークしていた。年内に『Vultures 3』のリリースが予定されているという。シングル・チャートは、ビリー・アイリッシュをフィーチャーしたチャーリーxcxの「Guess」が初登場で1位に輝いた。チャーリーにとってフィーチャリングされたIcona Popの「I Love It」(2012年)に続く2曲目、ビリーにとっては「No Time To Die」(2020年)と「What Was I Made For?」(2023年)に次ぐ3曲目の全英NO.1シングルとなった。今週、ビリーは「Birds Of A Feather」が4位、チャーリーは「Apple」が8位と、それぞれ2曲がトップ10入りしている。先週トップだったサブリナ・カーペンターの「Please Please Please」は2位に、2位だったチャペル・ローンの「Good Luck, Babe!」は3位へ1ランクずつダウンした。今週新たにトップ10入りしたシングルは2曲あり、チャーリーxcxの「Apple」が先週の14位から8位、北アイルランド出身のラッパー/シンガー、Jordan Adetunjiが5月にリリースした「KEHLANI」が15位から9位へ上昇した。「Kehlani」は今月初め、タイトルとなったアメリカ人のシンガー、ケラーニ本人をフィーチャーしたリミックスが発表されていた。Ako Suzuki