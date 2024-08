BUMP OF CHICKENニューアルバム『Iris』初回限定盤に収録されるライブ映像の冒頭10分をプレミア公開決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■プレミア公開される映像では『orbital period』に収録される「星の鳥」「メーデー」の映像を見られる

BUMP OF CHICKENが9月4日にリリースするアルバム『Iris』初回限定盤付属のBlu-rayに収録される『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』の本編冒頭映像10分が、8月12日18時30分に公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』はバンド結成28周年の記念日からスタート、大反響・大盛況のうちに幕を閉じたアリーナツアーの最終公演を収録したもの。

本公演は2008年に開催されたツアー『ホームシック衛星』のリバイバルツアー最終公演でもあり、会場は熱気の渦に包まれた。

ライブ映像のディレクションを務めたのは『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024』の演出も手掛けた山田健人監督。

今回、プレミア公開される本編冒頭では、5thアルバム『orbital period』に収録されライブの幕開けを飾った「星の鳥」、同じく『orbital period』に収録・根強い人気を誇る「メーデー」の映像を見ることができる。

5年ぶり10枚目のフルアルバム『Iris』のリリース、それを引っ提げたツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』の開催、彼らの一挙一動に注目が集まるなかで公開される今回のライブ映像、ファンのみならずともぜひチェックしよう。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

ALBUM『Iris』

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL SITE

http://www.bumpofchicken.com/