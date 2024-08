マンチェスター・シティに所属するノルウェーの至宝は著しい成長を見せている。



10日、マンCを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督はクラブの期待の若手である21歳のノルウェー代表FWオスカー・ボブは、チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パルマーと同じレベルに達することはできるのかという質問に対して自身の意見を述べた。『Hayters TV』が伝えている。





Oscar Bobb is more than ready for 2024/25 pic.twitter.com/n1N8n2yDbN