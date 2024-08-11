福野、庄西が全国大会へ 北陸吹奏楽コンクール中学Aの結果
第65回北陸吹奏楽コンクール（北陸吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の2日目が11日、金沢市の金沢歌劇座であった。
北陸3県から中学生A部門に18校、職場・一般部門に6団体が出場した。
全国大会への出場が決まり、喜ぶ砺波市立庄西中の生徒ら=2024年8月11日、金沢歌劇座、法野朱美撮影
中学生Aからは、南砺市立福野（富山）と砺波市立庄西（同）が、職場・一般からは鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）と百萬石ウィンドオーケストラ（石川）が北陸代表に選ばれた。中学生Aは10月19日に宇都宮市で、職場・一般は10月27日に札幌市で開かれる、第72回全日本吹奏楽コンクールに出場する。
11日の結果は次の通り（演奏順、◎は北陸代表）。
中学生A【金賞】高岡市立芳野（富山）、砺波市立出町（富山）、◎南砺市立福野（富山）、◎砺波市立庄西（富山）、鯖江市中央（福井）【銀賞】金沢市立西南部、福井市社、金沢市立大徳、能美市立辰口（石川）、福井市成和、津幡町立津幡南（石川）、白山市立美川（石川）【銅賞】金沢市立港、福井市足羽、福井市光陽、金沢市立長田、富山市立速星、越前市武生二（福井）
職場・一般【金賞】◎鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル（福井）、富山ミナミ吹奏楽団、ムジカグラート氷見（富山）、速星☆Friday’s（富山）、◎百萬石ウィンドオーケストラ（石川）、23 Wind Band Crew（石川）