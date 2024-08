注目の新店を一挙ご紹介！ 7月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、7月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年7月1日〜7月31日

【10位】炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店(東京・阿佐ケ谷)

第10位は、2024年6月、阿佐ケ谷駅から徒歩14分ほどの場所にオープンした、野方で愛されている「三宝苑」の2号店「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」です。産地・銘柄にはこだわらず、店主の見極めたおいしい黒毛和牛だけを使用し、上質な焼肉をコスパ良く楽しめると人気です。

炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店 出典:食肉100年の計さん

【9位】Henderson(東京・神泉)

<店舗情報>◆炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店住所 : 東京都杉並区阿佐谷北4-24-3 迦葉阿佐ヶ谷マンション 1FTEL : 03-6265-5959

第9位は、2024年4月15日に奥渋エリアにオープンした「Henderson(ヘンダーソン)」です。同じエリアの人気店「CHOWCHOW」「PEZ」の系列店で、ナチュラルワインと伝統的なビストロ料理が楽しめます。

Henderson 出典:笑笑♡Shannonさん

【8位】Don Chava(東京・水道橋)

<店舗情報>◆Henderson住所 : 東京都渋谷区宇田川町41-28 茂木ビル 1FTEL : 03-6455-0005

第8位は、2024年6月24日、東京ドームシティ内「FOOD STADIUM TOKYO」にオープンした、本格メキシカン&タコス店「Don Chava(ドン チャバ)」。同店はメキシコの人気リゾート地、プラヤ・デル・カルメンに本店を構えるお店で、海外1号店です。

Don Chava 出典:あさイチさんさん

【7位】Re : Wharf(神奈川・日本大通り)

<店舗情報>◆Don Chava住所 : 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル 2F FOOD STADIUM TOKYO FH-7区画TEL : 03-3830-0408

第7位は、2024年7月1日、みなとみらい線・馬車道駅または日本大通り駅から徒歩約6分の横浜赤レンガ倉庫2号館の3Fにオープンした、NYスタイルのステーキ&シーフードレストラン「Re:Wharf」です。

Re Wharf 写真:お店から

【6位】とんかつ みな斗(大阪・日本橋)

<店舗情報>◆Re Wharf住所 : 神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫2号館 3FTEL : 050-5593-8874

第6位は、2024年5月15日、大阪・島之内にオープンした「とんかつ みな斗」です。ミシュラン二つ星を獲得している「旬彩天 つちや」がプロデュースしたとんかつ店として話題を呼んでいます。

とんかつ みな斗 写真:お店から

【5位】LA MAISON DE B(東京・銀座)

<店舗情報>◆とんかつ みな斗住所 : 大阪府大阪市中央区島之内2-9-26 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

第5位は、2024年5月1日にオープンした「La Maison de la Bergeronnette GINZA(ラ メゾン ドゥ ラ ベルジュロネット ギンザ)」、通称「LA MAISON DE B(ラ・メゾン・ド・ビィ)」。至福のスイーツがいただけるデザートサロンです。

ラ・メゾン・ド・ビィ 写真:お店から

【4位】らー麺 本間(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆ラ・メゾン・ド・ビィ住所 : 東京都中央区銀座5-5-12 HULIC&New GINZA MIYUKI5 9FTEL : 03-6264-5536

第4位は、2024年5月24日、東京メトロ・赤坂見附駅10番出口から徒歩約3分、一ツ木通り沿いにオープンした「らー麵 本間」。経営は「紅虎餃子房」でおなじみの際コーポレーションです。

らー麺 本間 写真:お店から

【3位】KHAO(東京・神保町)

<店舗情報>◆らー麺 本間住所 : 東京都港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂一ツ木館 1FTEL : 03-6277-7765

第3位は、2024年6月、神保町駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした「KHAO」です。「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」にも選出され、名古屋・車道で人気を得ていたタイ料理店「ピッサヌローク」が、「KHAO」と名前も新たに移転しました。

KHAO 写真:お店から

【2位】博多一双 新横浜ラーメン博物館店(神奈川・新横浜)

<店舗情報>◆KHAO住所 : 東京都千代田区神田神保町2-12-7 フェルメール 1FTEL : 050-3204-2928

第2位は、2024年6月、新横浜駅より徒歩5分ほどの場所にある「新横浜ラーメン博物館」内にオープンした「博多一双」です。「食べログ ラーメン WEST 百名店」にも選出されている博多の大人気ラーメン店「博多一双」が県外初出店しました。

博多一双 新横浜ラーメン博物館店 写真:お店から

【1位】フレンチバルギンザ by plein(東京・銀座)

<店舗情報>◆博多一双 新横浜ラーメン博物館店住所 : 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21TEL : 050-5593-8867

第1位に輝いたのは、2024年5月、東京メトロ・銀座駅C3出口から徒歩約5分の外堀通り沿いにオープンした「フレンチバルギンザ by plein」です。“泊まらないホテル”をコンセプトに、サウナと飲食店からなる施設「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」内の1F部分に併設されているお店で、同ビル9Fのフレンチ「PLEIN」が手掛ける新業態です。

フレンチバルギンザ by plein 写真:お店から

<店舗情報>◆フレンチバルギンザ by plein住所 : 東京都中央区銀座7-3-6 銀座郄木ビル 1FTEL : 050-5593-6670

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

文:食べログマガジン編集部

The post 注目の新店を一挙ご紹介! 7月の「New Open News」ランキング first appeared on 食べログマガジン.