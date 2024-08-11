横浜FMvs神戸 スタメン発表
[8.11 J1第26節](日産ス)
※19:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
FW 9 西村拓真
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 81 菊池流帆
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 55 岩波拓也
MF 22 佐々木大樹
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
監督
吉田孝行
※19:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
FW 9 西村拓真
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 81 菊池流帆
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 55 岩波拓也
MF 22 佐々木大樹
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
監督
吉田孝行