名古屋vs東京V スタメン発表
[8.11 J1第26節](豊田ス)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 5 吉田温紀
MF 19 重廣卓也
MF 25 久保藤次郎
MF 66 山中亮輔
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 8 齋藤功佑
MF 9 染野唯月
MF 10 見木友哉
MF 18 山田楓喜
MF 22 翁長聖
MF 47 松村優太
FW 20 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 7 森田晃樹
MF 23 綱島悠斗
MF 33 松橋優安
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
FW 27 山田剛綺
監督
城福浩
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 24 河面旺成
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 11 山岸祐也
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
FW 10 パトリック
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 5 吉田温紀
MF 19 重廣卓也
MF 25 久保藤次郎
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 8 齋藤功佑
MF 9 染野唯月
MF 10 見木友哉
MF 18 山田楓喜
MF 22 翁長聖
MF 47 松村優太
FW 20 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
MF 7 森田晃樹
MF 23 綱島悠斗
MF 33 松橋優安
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
FW 27 山田剛綺
監督
城福浩