[8.11 J1第26節](豊田ス)

※19:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 ランゲラック

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 24 河面旺成

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 11 山岸祐也

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

FW 10 パトリック

控え

GK 16 武田洋平

DF 3 ハ・チャンレ

MF 5 吉田温紀

MF 19 重廣卓也

MF 25 久保藤次郎

MF 66 山中亮輔

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 3 谷口栄斗

DF 4 林尚輝

DF 6 宮原和也

MF 8 齋藤功佑

MF 9 染野唯月

MF 10 見木友哉

MF 18 山田楓喜

MF 22 翁長聖

MF 47 松村優太

FW 20 木村勇大

控え

GK 21 長沢祐弥

MF 7 森田晃樹

MF 23 綱島悠斗

MF 33 松橋優安

MF 40 新井悠太

FW 11 山見大登

FW 27 山田剛綺

監督

城福浩