FC東京vs川崎F スタメン発表
[8.11 J1第26節](味スタ)
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 33 俵積田晃太
MF 40 原川力
MF 71 荒木遼太郎
FW 11 小柏剛
監督
ピーター・クラモフスキー
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 20 山田新
控え
GK 22 早坂勇希
DF 7 車屋紳太郎
MF 16 瀬古樹
MF 26 山内日向汰
MF 30 瀬川祐輔
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 43 徳元悠平
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 39 仲川輝人
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 38 安斎颯馬
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 33 俵積田晃太
MF 40 原川力
FW 11 小柏剛
監督
ピーター・クラモフスキー
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 20 山田新
控え
GK 22 早坂勇希
DF 7 車屋紳太郎
MF 16 瀬古樹
MF 26 山内日向汰
MF 30 瀬川祐輔
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達