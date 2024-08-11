[8.11 J1第26節](味スタ)

※19:00開始

主審:西村雄一

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

DF 43 徳元悠平

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 39 仲川輝人

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 22 遠藤渓太

FW 38 安斎颯馬

控え

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

MF 33 俵積田晃太

MF 40 原川力

MF 71 荒木遼太郎

FW 11 小柏剛

監督

ピーター・クラモフスキー

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 2 高井幸大

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 8 橘田健人

MF 10 大島僚太

MF 14 脇坂泰斗

MF 23 マルシーニョ

MF 41 家長昭博

FW 20 山田新

控え

GK 22 早坂勇希

DF 7 車屋紳太郎

MF 16 瀬古樹

MF 26 山内日向汰

MF 30 瀬川祐輔

FW 11 小林悠

FW 17 遠野大弥

監督

鬼木達