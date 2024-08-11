広島vsC大阪 スタメン発表
[8.11 J1第26節](Eピース)
※18:30開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 48 柴山昌也
FW 9 レオ・セアラ
FW 19 為田大貴
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 16 奥田勇斗
MF 4 平野佑一
MF 17 阪田澪哉
FW 29 山崎凌吾
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
※18:30開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 48 柴山昌也
FW 9 レオ・セアラ
FW 19 為田大貴
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 16 奥田勇斗
MF 4 平野佑一
MF 17 阪田澪哉
FW 29 山崎凌吾
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄