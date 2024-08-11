¡Úµð¿Í¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×£±£±¾¡ÌÜ¡¡ÂçÌîÍº¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·£¹²óÅÓÃæ£±£±£¸µå¤òÅê¤²¤Æ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤â£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´ÓÏ½¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤ÊÅêµå¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££¸²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³ÅÙ¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´°Éõ¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿£¹²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤ÎÆü½é¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¡ÖÂçÀª¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ±¦ÏÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·£±£±¾¡ÌÜ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÃæÆü¡¦ÂçÌîÍº¤ÈÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖµîÇ¯¤Ë¡Ø¤Þ¤¿Åê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤Æ¡£º£Æü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ç¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£