レースが行われた盛岡競馬場(撮影:高橋正和)

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　11日、盛岡競馬場で行われた第38回ひまわり賞(3歳・牝・重賞・ダ1800m・1着賞金500万円)は、先手を取ってそのまま逃げ切った村上忍騎手騎乗の2番人気コモリリーガル(牝3、岩手・瀬戸幸一厩舎)が、2番手から粘った5番人気コンバットスプーン(牝3、岩手・三野宮通厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒9(良)。

　さらにクビ差の3着に1番人気リケアマロン(牝3、岩手・菅原勲厩舎)が入った。なお、3番人気セイバイラック(牝3、岩手・板垣吉則厩舎)は8着に終わった。

　勝ったコモリリーガルは、父バトルプラン、母ガルノーヴァ、その父スタチューオブリバティという血統。重賞はこれで3勝目。

【勝ち馬プロフィール】
◆コモリリーガル(牝3)
騎手:村上忍
厩舎:岩手・瀬戸幸一
父:バトルプラン
母:ガルノーヴァ
母の父:スタチューオブリバティ
馬主:子守 貴久
生産者:桑原牧場 桑原 康裕

【全着順】
1着　コモリリーガル　2人気
2着　コンバットスプーン　5人気
3着　リケアマロン　1人気
4着　ノースビクトリー　7人気
5着　ルボートン　10人気
6着　メリア　11人気
7着　ドリームキャッチ　6人気
8着　セイバイラック　3人気
9着　プリズムスペクトル　8人気
10着　ティーエスフェアリ　9人気
11着　ロンギングキイ　4人気