11日、盛岡競馬場で行われた第38回ひまわり賞(3歳・牝・重賞・ダ1800m・1着賞金500万円)は、先手を取ってそのまま逃げ切った村上忍騎手騎乗の2番人気コモリリーガル(牝3、岩手・瀬戸幸一厩舎)が、2番手から粘った5番人気コンバットスプーン(牝3、岩手・三野宮通厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒9(良)。

さらにクビ差の3着に1番人気リケアマロン(牝3、岩手・菅原勲厩舎)が入った。なお、3番人気セイバイラック(牝3、岩手・板垣吉則厩舎)は8着に終わった。

勝ったコモリリーガルは、父バトルプラン、母ガルノーヴァ、その父スタチューオブリバティという血統。重賞はこれで3勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆コモリリーガル(牝3)

騎手:村上忍

厩舎:岩手・瀬戸幸一

父:バトルプラン

母:ガルノーヴァ

母の父:スタチューオブリバティ

馬主:子守 貴久

生産者:桑原牧場 桑原 康裕

【全着順】

1着 コモリリーガル 2人気

2着 コンバットスプーン 5人気

3着 リケアマロン 1人気

4着 ノースビクトリー 7人気

5着 ルボートン 10人気

6着 メリア 11人気

7着 ドリームキャッチ 6人気

8着 セイバイラック 3人気

9着 プリズムスペクトル 8人気

10着 ティーエスフェアリ 9人気

11着 ロンギングキイ 4人気