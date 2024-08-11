¸ÞÎØÇÏ½Ñ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ç¼ÆÀ¤Î½÷À¤ËÈ¿¶Á¡¡92Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¡Ö½Å¤ß¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÎò»ËÅªÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤Î¸ÍËÜ°ì¿¿¤Î¤â¤È¤ËJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤ÎÆ£ÅÄºÚ¼·»Òµ³¼ê¤¬½ËÊ¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£±Ñ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÆ£ÅÄ¤ÏSNS¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿¸ÍËÜ¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÆ£ÅÄ¡£¼ó¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿1932Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢92Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÍËÜ¤ÏJRA¿¦°÷¡£Æ£ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±ï¤¬¤¢¤ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥¬¡¼¥«¥Ã¥×¡×»²Àï¤Î¤¿¤á±Ñ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÆ£ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÇÏ½Ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ92Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤·´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¤ß¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤ª´ê¤¤¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÇÏ¾è¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡ÇÏ½Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¡¢³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í!!¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡¡¥á¥À¥ë¶á¤¯¤Ç»£¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ß¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÚ¼·»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥À¥ë¥Ñ¥ï¡¼ÃíÆþ¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¡ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë