気象台は、午後6時14分に、大雨警報（土砂災害）を久慈市、田野畑村、普代村に発表しました。また暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・久慈市、田野畑村、普代村に発表

沿岸北部では、土砂災害に警戒してください。内陸、沿岸北部では、河川の増水に警戒してください。岩手県では、暴風に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■宮古市

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■大船渡市

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■花巻市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■北上市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■久慈市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 12日昼過ぎ



□洪水警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■遠野市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■一関市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■陸前高田市

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■釜石市

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■二戸市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■八幡平市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■奥州市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■滝沢市

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■雫石町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■葛巻町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■岩手町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■紫波町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■矢巾町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■西和賀町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■金ケ崎町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■平泉町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■住田町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北東

最大風速 20m/s



■大槌町

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■山田町

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■岩泉町

□大雨警報

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



3時間最大雨量 90mm

ピーク時間 12日未明



□洪水警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■田野畑村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■普代村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■軽米町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■野田村

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■九戸村

□洪水警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）



□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s



■洋野町

□暴風警報

12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 11日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報

12日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日夜のはじめ頃

予想最大波高 7m



■一戸町

□暴風警報【発表】

12日未明から12日夕方にかけて警戒

ピーク時間 12日未明

風向 北

最大風速 20m/s

