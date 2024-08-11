【大雨警報】岩手県・久慈市、田野畑村、普代村に発表
気象台は、午後6時14分に、大雨警報（土砂災害）を久慈市、田野畑村、普代村に発表しました。また暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
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沿岸北部では、土砂災害に警戒してください。内陸、沿岸北部では、河川の増水に警戒してください。岩手県では、暴風に警戒してください。沿岸北部、沿岸南部では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■宮古市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大船渡市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■花巻市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■北上市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■久慈市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 12日昼過ぎ
□洪水警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■遠野市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■一関市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■陸前高田市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■釜石市
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■二戸市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■八幡平市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■奥州市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■滝沢市
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■雫石町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■葛巻町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■岩手町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■紫波町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■矢巾町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■西和賀町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■金ケ崎町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■平泉町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■住田町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北東
最大風速 20m/s
■大槌町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■山田町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 12日未明
□洪水警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■田野畑村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■普代村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■軽米町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■野田村
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■九戸村
□洪水警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s
■洋野町
□暴風警報
12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
12日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■一戸町
□暴風警報【発表】
12日未明から12日夕方にかけて警戒
ピーク時間 12日未明
風向 北
最大風速 20m/s