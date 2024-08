特別展「はにわ」とすみっコぐらしのコラボレーションが決定! はにわに扮したすみっコたちにご注目です。2024年10月16日(水)から東京国立博物館 平成館(東京・上野公園)で開催される特別展「はにわ」にて、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とのコラボグッズがお取り扱いされる。特別展「はにわ」では、東北から九州まで全国の「はにわ」が大集合。埴輪の最高傑作とうたわれる国宝「埴輪 挂甲の武人」が国宝に指定されてから50周年を迎えることを記念し、全国各地から約120件の選りすぐりの至宝が空前の規模でお披露目される。

素朴で “ユルい” 人物や愛らしい動物から、精巧な武具や家に至るまで、埴輪の魅力が満載の展覧会を “すみっこ” で華を添えるのは『すみっコぐらし』の仲間たち!展示の中心となる、国宝「埴輪 挂甲の武人」や「埴輪 踊る人々」をはじめ、様々なはにわ風の衣装をまとって楽しく遊ぶ、かわいいすみっコぐらしたちの素敵なコラボデザインのアイテムが登場する。さまざまな埴輪に扮したすみっコぐらしキャラクターたちがてのひらサイズのぬいぐるみになった「てのりぬいぐるみ」は全部で6種類。集めて並べれば可愛いこと間違いなし!注目は馬形埴輪風のとんかつにまたがる(乗る)挂甲の武人風えびふらいのしっぽが可愛い「てのりぬいぐるみセット」。この可愛らしさは必見です!ぬいぐるみ以外の展覧会オリジナルグッズも会場内特設ショップにてお取り扱いされるので、埴輪&すみっコファンの皆さん、ぜひあなた好みのコラボアイテムを発掘しちゃってください♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.