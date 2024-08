トッテナムがドミニク・ソランケの獲得を発表した。契約は2030年までの6年契約で、移籍金は総額6500万ポンドに上るとされている。



ソランケは2023年にバイエルンへ移籍したハリー・ケインの正式な後釜といえる存在だ。CFを本職としており、昨季は19ゴールを記録。アーリング・ハーランド、コール・パルマー、アレクサンデル・イサクに次ぐ4番目の好成績を残した。



英『BBC』はこのソランケがアンジェ・ポステコグルー監督にとって完璧な補強であると主張する。それはプレッシングの意識の高さだ。





We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.



Welcome to Tottenham, Dominic!