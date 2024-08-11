ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢»î¹ç¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡È°ÛÎã¡É¤ÎÀ¼ÌÀ¡ÖSNS¾å¤Ç»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï11Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢10Æü¤Î»î¹ç¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿µÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMARINES DOCUMENTARY¡Ê²¾Âê¡Ë¡ÙÆÃÊó
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö8/10(ÅÚ)»î¹ç¸å¤Î³°¼þ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ1Ì¾¤ÎÊý¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ¤Ï½ª¤¨¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ï»î¹ç´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¤ËÂ§¤ê¡¢º£¸å¤Î½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÍè¡¢µå¾ì¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¾å¤Ç»ö¼Â¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤Î³È»¶¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤áÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢²±Â¬¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò³È»¶¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢º£¸å¤â°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï10ÆüÌë¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ç°ì¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖµåÃÄ¤Ë¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Ï¥Ç¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMARINES DOCUMENTARY¡Ê²¾Âê¡Ë¡ÙÆÃÊó
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö8/10(ÅÚ)»î¹ç¸å¤Î³°¼þ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ1Ì¾¤ÎÊý¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ¤Ï½ª¤¨¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ï»î¹ç´ÑÀï·ÀÌóÌó´¾¤ËÂ§¤ê¡¢º£¸å¤Î½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï10ÆüÌë¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ç°ì¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖµåÃÄ¤Ë¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Ï¥Ç¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£